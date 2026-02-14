Σε ελεύθερη πτώση ο Προμηθέας, 9η συνεχόμενη ήττα!

Το Περιστέρι Betsson νίκησε τον Προμηθέα και πήρε και τη διαφορά με 84-77, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι Πέιν και Νίκολς καθάρισαν για τους Περιστεριώτες, πετυχαίνοντας 17 και 14 πόντους, αντίστοιχα, με τους Παπαδάκη και Καρντένας να τους ακολουθούν με 14 και 12 πόντους, αντίστοιχα. Παράλληλα, ο Βαν Τούμπεργκεν ήταν αρκετά παραγωγικός, σημειώνοντας double-double εμφάνιση με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ, ενώ μάζεψε και τρεις ασίστ.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βελτίωσε το ρεκόρ σε 8-9, ενώ οι Πατρινοί που σημείωσαν την έκτη σερί ήττα τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, έπεσε στο 6-11.

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός της αναμέτρησης στα πρώτα λεπτά, με τον Νίκολς να έχει σκοράρει και τους επτά πόντους του Περιστερίου Betsson (4-7). Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βγουν μπροστά στο σκορ και να πάνε στο +4, μετά από καλάθια των Καραγιαννίδη, Μπαζίνα και Κόουλμαν (17-13). Ο Χάρις σταμάτησε το σερί των Πατρινών, όμως το Περιστέρι Betsson δεν κατάφερε να βγάλει επιθετική αντίδραση με τους Πλώτα και Κόουλμαν να κρατούν μπροστά τον Προμηθέα μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (21-24).

Με δύο συνεχόμενα καρφώματα από τον Πέιν ξεκίνησε το Περιστέρι Betsson τη δεύτερη περίοδο, διαμορφώνοντας το 23-28. Ο Κόουλμαν σκόραρε για τον Προμηθέα, με τον Παπαδάκη να απαντάει αμέσως για το 25-30. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα έξι πόντων, με τον Παπαδάκη να γράφει το 29-25 από την περιφέρεια. Στα μέσα της περιόδου οι γηπεδούχοι πλησίασαν στους τέσσερις, μετά από δύο εύστοχες βολές του Τάκερ. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των γηπεδούχων και ανέβαδσαν και άλλο τη διαφορά, με τον Σεγκούρα να παίρνει time-out (31-39). Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου κατέγραψαν συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις, με τον Προμηθέα να μειώνει στο καλάθι (39-41). Αρκετά ανταγωνιστικές ήταν και οι δύο ομάδες προς το τέλος του δεκαλέπτου, με το Περιστέρι Betsson να καταφέρνει να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα (43-46).

Με λάθη στην επίθεση άρχισαν το δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Ξανθόπουλου, με τον Προμηθέα να κάνει ένα σερί 7-0 και να βγαίνει μπροστά στο σκορ (50-48). Αρκετές εναλλαγές υπήρχαν στο σκορ, με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν να παίρνου ξανά ένα μικρό προβάδισμα τριών πόντων (53-56).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Χριστινάκης, Τεφτίκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-24, 43-46, 62-62, 77-84

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην επόμενη αγωνιστική ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΚ (7/3, 16:00), ενώ το Περιστέρι Betsson θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο (7/3, 18:15).

ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

Ηταν η 9η συνεχόμενη (!!!) ήττα του Προμηθέα το 2026 (και ιδιαίτερα επώδυνη), μετά από αυτές με ΑΕΚ (εντός), Μαρούσι, Πανιώνο (εντός), Αρη (εντός), Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, Μαρούσι (εντός) στο Κύπελλο και Ελάν Χαλόν, Ελάν Χαλόν (εντός) στην Ευρώπη.

Τελευταία του νίκη ήταν ...πέρυσι, στις 28/12/2025 όταν νίκησε με το ευρύ 92-80 το Περιστέρι ατην Αθήνα για την 12η αγωνιστική της Α1.

Ο εμφανώς ελιππής Προμηθέας θα έχει την ευκαιρία (πολύ δύσκολα πάντως) να σταματήσει αυτό τον κατήφορο, το Σάββατο 7 Μαρτίου, όταν θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ για την 20ή αγωνιστική της Α1 (4 μ.μ.), ακριβώς 69 μέρες και σερί 9 ήττες μετά την τελευταία του επιτυχία σε οποιαδήποτε διοργάνωση...