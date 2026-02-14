ΑΛΜΑ Αιγίου: Πολύς κόσμος στη Βοστίτσα

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή παρουσία κόσμου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημέρα του 8ου 4ΤΡΟΧΟΙ Rally Regularity Monte Vostitsa στην Πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο.

Μικροί και μεγάλοι θεατές γέμισαν το ιστορικό κέντρο της πόλης και απόλαυσαν από κοντά τα μοναδικά ιστορικά αυτοκίνητα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής που αντάξια εγκαινίασε το φετινό αγώνα.

Τα 26 πληρώματα εκκίνησαν κανονικά και όλα κύλησαν ομαλά, με σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό που συνόδευσε την ημέρα από το πρωί έως το απόγευμα. Το κέντρο του Αιγίου γέμισε με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και τα μπαλόνια της ΑΛΜΑ Αιγίου, που έδωσαν μια ξεχωριστή, ζωντανή και γιορτινή νότα στην εκκίνηση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας ολοκληρώθηκαν οι έξι προγραμματισμένες ειδικές δοκιμασίες, με τα πληρώματα να ανταποκρίνονται με ακρίβεια και συνέπεια στις απαιτήσεις του αγώνα. Η προσωρινή κατάταξη μετά το τέλος της πρώτης ημέρας διαμορφώνεται ως εξής:

Στην κορυφή της κατάταξης του 8ου 4ΤΡΟΧΟΙ Rally Regularity Monte Vostitsa ανέβηκαν οι Κυριάκος Φαρμάκης και Μαρία Αθανασοπούλου της ΑΛΜΑ Αιγίου Αιγίου, οδηγώντας το εξαιρετικό Volvo 122S Amazon του 1963. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Vladimir Dimitrov και Lachezar Dimitrov από το Avangard Classic Club με το δυναμικό Peugeot 205 Rallye του 1987, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησαν οι Κυριάκος Κοφινάς και Νικόλας Κοφινάς με το ιδιαίτερα αγαπητό και αγωνιστικό BLMC Mini του 1973.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέμειναν στην πλατεία, χειροκρότησαν τα πληρώματα και στήριξαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση, δίνοντας παλμό και ενέργεια στο ξεκίνημα του αγώνα.

Αύριο το πρωί (15/2), τα πληρώματα θα συναντηθούν για το δεύτερο σκέλος του αγώνα με εκκίνηση από το Παλαιό Λιμάνι Αιγίου, κατευθυνόμενα προς τις ειδικές διαδρομές της δεύτερης ημέρας: Άνω Ακράτα, Στύξ, Αγία Λαύρα, Πετσάκοι και Φτερή, με ενδιάμεση στάση στα Καλάβρυτα.

Η συνέχεια αναμένεται εξίσου συναρπαστική.



ΑΛΜΑ Αιγίου

? 694 437 1845, 6934107540

? [email protected]

? www.alma-aigiou.gr

? https://sportstiming.gr/live/results/auto/regularity/REG2602MONTE/