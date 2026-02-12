«Βόμβα» με Χέιζ-Ντέιβις: Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό για 2,5 χρόνια

Τη μεταγραφική «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ενεργοποίησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνει επίσημα τη συμφωνία με τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών (έναντι περίπου 10.000.000 ευρώ).

Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε το τελευταίο διάστημα το μεγάλο «colpo grosso», εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο Χέιζ-Ντέιβις δεν είχε καταλήξει σε οριστική απόφαση για το μέλλον του, με την υπόθεσή του να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας.

Η οριστική εξέλιξη ήρθε δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. «Πολύ θα ήθελα να είμαι κάτω στο Σούνιο, μαζί με τον Φρι, αλλά βαριέμαι να κατέβω κάτω τέτοια ώρα. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού», ανέφερε συγκεκριμένα.