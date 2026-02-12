Δύο νίκες οι Φοίνικες Γλυφάδας Πάτρας

Το Σαββατοκύριακο, 7 και 8 Φεβρουαρίου 2026 , έγιναν στην αίθουσα της ΕΦΟΕΠΑ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) 3 αγωνιστικές (9η.10η,11η) για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ πινγκ πονγκ.

Η ομάδα γυναικών των ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ έχοντας μέχρι αυτό το αγωνιστικό διήμερο δυο νίκες πέτυχε άλλες δυο που πλέον της δίνουν ιδιαίτερο βαθμολογικό πλεονέκτημα για τα μπαράζ παραμονής.

Ο προπονητής της ομάδας μας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ είχε στη διάθεση του τη διαχρονική αρχηγό της ομάδας ΕΛΕΝΑ ΑΜΠΑΤΖΗ, την ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΙΤΧΑΒΑ και την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΑΒΑΤΖΗ που με τις εμφανίσεις τους έδειξαν ότι πλέον βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Οι αγώνες

ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΑΛ Φοίνικες Γλυφάδας ΠΑΤΡΩΝ 1-4

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου απέναντι στον ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ έγινε η πρώτη ομαδική νίκη των Φοινίκων με σκορ 4-1. Νίκη απέναντι σε ομάδα που είναι και αυτή στη ζώνη των μπαράζ παραμονής.

ΦΙΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3-0 (11-5,12-10,11-9)

ΤΖΑΙΝ ΣΑΜΑΙΡΑ - ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0-3 (5-11,5-11,3-11)

ΜΑΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 0-3(6-11,3-11,4-11)

ΦΙΛΗ ΣΟΦΙΑ - ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1-3(10-12,8-11,11-9,5-11)

ΜΑΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0-3(5-11,6-11,7-11)

ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1-4

Ο δεύτερος αγώνας απέναντι στον συμπολίτη Ίφιτο ήταν εντός προγράμματος ήττας . Διαφορετικοί οι στόχοι των ομάδων αλλά και η παρουσία μιας ιδιαίτερης μεταγραφικής ενίσχυσης του Ίφιτου της Σέρβας DUSICA TODOROVIC , αήττητη της αγωνιστικής, είχαν από πριν κρίνει το αποτέλεσμα .

ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - TODOROVIC DUSICA 0-3(1-11,5-11,10-12)

ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0-3(8-11,7-11,2-11)

ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ - ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΗ 3-2 (6-11,8-11,11-5,11-8,12-10)

ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0-3 (6-11,9-11,2-11)

ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ - TODOROVIC DUSICA 0-3(9-11,4-11,8-11,0-0,0-0

ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 0-4

Στην αγωνιστική συνάντηση της Κυριακής απέναντι στον ΑΟ ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ομάδα της πρώτης τετράδας της βαθμολογίας που οι Φοίνικες είχαν χάσει με 4-1 στον πρώτα γύρο , εμφατική νίκη με 4-0. Νίκη που σχεδόν εξασφαλίζει την παραμονή στην κατηγορία.

ΓΙΟΥΡΕΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1-3 (7-11,7-11,11-9,9-11)

ΚΟΜΠΟΥΡΗ ΑΡΕΤΗ - ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0-3 (6-11,7-11,9-11)

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1-3(9-11,11-8,11-13,9-11)

ΓΙΟΥΡΕΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2-3(7-11,8-11,13-11,11-4,8-11)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν Η Β

1. ΑΣ Ίφιτος Πατρών 10 1 21

- ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 10 1 21

3.ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ 8 3 19

4.ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6 5 17

5. ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 4 7 15

- ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 7 15

7.ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 9 12

8.ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 0 11 11

Έσπερος και Φοίνικες ισοβαθμούν στην 5η θέση και στα πλέι άουτ θα έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την παραμονή. Ο 7ος Προφήτης Ηλίας είναι δύο βαθμούς πίσω από τις ομάδες της παραπάνω θέσης.