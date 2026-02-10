Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Ήττα παρά την καλή εμφάνιση

Σε συνέχεια των τελευταίων πολύ καλών εμφανίσεων των αθλητριών της Ακαδημίας των Σπορ στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Γυναικών χάντμπολ, είχαμε την ήττα στο Καπανδρίτι από την γηπεδούχο ομάδα του Ζεφυρίου με σκορ 38-36.

Η ομάδα της Πάτρας παρότι έπαιξε με ελλείψεις, οι υπόλοιπες αθλήτριες ήταν ανταγωνιστικές και παρουσίασαν μαζί με τις αθλήτριες των αντιπάλων, έναν πολύ ωραίο αγώνα χάντμπολ, με γρήγορο ρυθμό και ωραίο θέαμα.

Η Βάσω Βουκελάτου χρησιμοποίησε όλες τις αθλήτριες που είχε στην διάθεσή της, κουράστηκαν από το 45΄ - 55΄ οι γηπεδούχες πήραν μια διαφορά ασφαλέιας, έλεγχαν το σκορ και δίκαια πήραν την νίκη.

Ακαδημία των Σπορ (Βάσω Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Κορφοξυλιώτη 1, Ρούπα 1, Γρ. Γεωργίου 5, Ελ. Γεωργίου 13, Λιβάνη, Τσινιά, Κουτελιέρη, Τσαγκαράτου 4, Ρώση 4, Λούη 8.

Ζεφύρι – Ακαδημία των Σπορ = 38-36 (ημ. 20-17).

Τα 5λεπτα: 3-2, 7-7, 11-9, 12-12, 18-15, 20-17(ημ.), 22-20, 27-21, 32-25, 34-28, 37-30, 38-36.

Οι 2λεπτες αποβολές: 3-4. Τα πέναλτι: 3/2 - 6/5.

Διαιτήτευσαν οι: Μανδράκας - Φραγκίσκου.