Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άσχημη πτώση για 41χρονη σκιέρ που αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό

Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο των χειμερινών σπορ η άσχημη πτώση που είχε η Αμερικανίδα Λίντσεϊ Βον στον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, με την 41χρονη σκιέρ να ουρλιάζει από τον πόνο.

Η πτώση σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της κατάβασης από την 41χρονη που θεωρείται θρύλος στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Μετά την πτώση, την Βον, η οποία αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό στο αριστερό γόνατο καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά μια εβδομάδα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών, παρέλαβε ελικόπτερο για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.