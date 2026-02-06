Στα δύσκολα τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας την Κυριακή στις 4:00 μ.μ. στο κλειστό γυμναστήριο Καπανδριτίου θα φιλοξενηθεί από την ομάδα του Ζεφυρίου.

Η ομάδα της Πάτρας θα παραταχτεί στον αγώνα με απουσίες και χωρίς τις Μαρία Μαραγκού και Γεωργία Χαμίτι που συμμετάσχουν στην τελική προετοιμασία με την εθνική κορασίδων.

Οι ιθύνοντες της Ακαδημίας των Σπορ αν και δικαιούνταν να ζητήσουν αναβολή του αγώνα από την ΔΕΠ/ΟΧΕ λόγω συμμετοχής αθλητριών στην εθνική ομάδα, δεν το έκαναν, όπως δεν θα κάνουν και για τον επόμενο αγώνα την ερχόμενη εβδομάδα στην Πάτρα με τον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Εάν ζητούσαν αναβολή σύμφωνα με τον κανονισμό αγώνων τα παιχνίδια θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν ημέρα Τετάρτη, γεγονός πολύ δύσκολο όταν οι περισσότερες αθλήτριες είναι μαθήτριες και φοιτήτριες.

Η προπονήτρια Βάσω Βουκελάτου αναμένεται να προσαρμόσει τις υπόλοιπες αθλήτριες που θα έχει σε διάφορα σχήματα και να δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής στον αγώνα σε όλες τις διαθέσιμες αθλήτριες που θα ταξιδέψουν στο Καπανδρίτι.