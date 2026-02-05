Πάτρα- Σύλλογος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης: Η κοπή της πίτας- ΦΩΤΟ

Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης, σε συνδιοργάνωση με το αθλητικό σωματείο ΑμεΑ «Ηφαιστος».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα, παρουσία φίλων, μελών του Συλλόγου, ασθενών της Κλινικής, εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή στήριξη στο έργο της Κλινικής και γεννά αισιοδοξία για το μέλλον της.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

• ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος,

• η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κ. Άννα Μαστοράκου,

• ο Αναπληρωτής Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών κ. Δημήτρης Γούλας,

• ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Ασπράγκαθος, εκπροσωπώντας τον Δήμο Πατρέων,

• η κα Νάνσυ Αγγελακοπούλου Πανουτσοπούλου, Αντιπρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, εκπροσωπώντας τον Κοινωνικό Οργανισμό και το Γραφείο ΑμεΑ,

• ο Διευθυντής της Κλινικής, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γιαννίτσας.

Η φετινή κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη μετά την απώλεια του μεγάλου ευεργέτη της Κλινικής, κ. Δημητρίου Σφήκα, ο οποίος απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2024. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη προσφορά του, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λειτουργία της Κλινικής και στη ζωή πολλών ασθενών.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Ιουλία Συροκώστα – Σταθοπούλου, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου προς όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά τον Σύλλογο και την Κλινική. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε:

• στην Πρόεδρο του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα», κ. Κατερίνα Παναγοπούλου και ιδιαίτερα στην κ. Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη, συντονίστρια Αχαΐας, για τη στήριξή τους σε μια περίοδο κατά την οποία το κενό της απουσίας του δωρητή ήταν ιδιαίτερα αισθητό,

• στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνέπεια και την αφοσίωσή τους,

• στην κ. Μαρίνα Ριζογιάννη για τη συμβολή της στην προσπάθεια πλήρους λειτουργίας της Κλινικής,

• στην ΕΡΤ Πάτρας και ειδικότερα στους κ.κ. Γιάννη Παντελόπουλο και Μιχάλη Βασιλάκη, για τη δυνατότητα ανάδειξης θεμάτων αναπηρίας και κοινωνικής ένταξης μέσα από την εκπομπή «Έχω ένα όνειρο».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν επίσης στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Χαράλαμπο Μπονάνο για τη διαχρονική και έμπρακτη στήριξή του, καθώς και στην Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κα Άννα Μαστοράκου για το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τη λειτουργία της Κλινικής.

Ευχαριστίες εκφράστηκαν προς τον κ. Νίκο Ασπράγκαθο, εκπρόσωπο του Δήμου Πατρέων, την κα Νάνσυ Αγγελακοπούλου Πανουτσοπούλου, Αντιπρόεδρο του ΚΟΔΗΠ, καθώς και προς όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της συνεργασίας με το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ήφαιστος, το οποίο αναδεικνύει έμπρακτα ότι η αποκατάσταση δεν περιορίζεται στα όρια της Κλινικής, αλλά συνεχίζεται στη ζωή, στον αθλητισμό και στην κοινωνική ενσωμάτωση.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κ. Μαρίνα Ριζογιάννη, δημοσιογράφος και Πρόεδρος της Φλόγας Πατρών.

Την οργάνωση της εκδήλωσης είχε το μέλος του Συλλόγου και επί σειρά ετών Γενική Γραμματέας, κ. Φούλα Κυρίτση, η οποία με συνέπεια και διακριτικότητα συνέβαλε στην επιτυχημένη και άρτια διεξαγωγή της.

Ο καφές της εκδήλωσης προσφέρθηκε ως ευγενική χορηγία της εταιρείας Patras Catering, την οποία ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά για τη στήριξή της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μήνυμα ελπίδας και συλλογικής ευθύνης για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου η αποκατάσταση σημαίνει αξιοπρέπεια, φροντίδα και το αίσθημα ότι κανείς δεν είναι μόνος και κανείς δεν περισσεύει.