Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Σκουρτόπουλος σε ηλικία 60 ετών

Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (5/2) σε ηλικία 60 ετών.

Όπως γράφει το SPORT24, το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019. Παρέμεινε στο τιμόνι της γαλανόλευκης έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ, ενώ εργαζόταν στο εξωτερικό από το 2023 όταν και είχε αναλάβει την Αστόρια Μπίντγκοζ στην Πολωνία, ενώ είχε βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής Κατάρ από το 2023 έως το 2024.

Η πορεία του Θανάση Σκουρτόπουλου

Γεννημένος στις 23 Μαΐου του 1965 στo Αθήνα, ο Σκουρτόπουλος έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες. Ακολούθησαν οι σταθμοί στο Αιγάλεω και τον ΟΦ Ηρακλείου προτού πάρει θέση στο τεχνιοκό επιτελείο της ΑΕΚ το 2000, ως βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και μετά του Ντράγκαν Σάκοτα και του Φώτη Κατσικάρη.

Στην Ένωση, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε υπό την επίβλεψή του το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και στα πέντε χρόνια που βρέθηκε στους κιτρινόμαυρους πανηγύρισε το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002 και το Κύπελλο Ελλάδας το 2001.