Εξαρθρώθηκε οργάνωση εμπορίας αλλοδαπών ανδρών- Υποχρέωναν τα θύματα να ζητιανεύουν στην Αθήνα

Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.

Για την αποδόμηση της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση το πρωί της Τρίτης, 3 Ιανουαρίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής(H.S.I), στην περιοχή της Αθήνας, κατά την οποία συνελήφθησαν 3 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ εντοπίστηκαν 12 θύματα που τελούσαν υπό τον έλεγχο της οργάνωσης.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων- εκμετάλλευση της επαιτείας, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, παροχή κινητών μέσων προς διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης, περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα-μέλη.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, και από μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν, η εκγληματική οργάνωση ξεκίνησε την δράση της τουλάχιστον από το 2021, όπου τα μέλη της κάνοντας χρήση διαφόρων εξαναγκαστικών ή απατηλών μέσων, σε βάρος των θυμάτων της, προέβαιναν στην κατ' επάγγελμα εκμετάλλευση της επαιτείας τους.

Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

• εντόπιζαν κυρίως υπηκόους Ρουμανίας, που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων ή περιορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων,

• έπειθαν και στρατολογούσαν τα θύματά τους με ψευδείς διαβεβαιώσεις για νόμιμη και καλά αμειβόμενη εργασία στην Ελλάδα (σε οικοδομές, εργοστάσια κ.λπ.) ή με αναληθείς υποσχέσεις αποκόμισης υψηλών οικονομικών απολαβών μέσω της επαιτείας,

• διασφάλιζαν τον έλεγχό τους ήδη από το στάδιο της μετακίνησης, η οποία πραγματοποιούνταν με οχήματα, απευθείας ή μέσω ενδιάμεσων χωρών,

• μεριμνούσαν για την εγκατάστασή τους σε διαμερίσματα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όπου διέμεναν με άλλα άτομα τα οποία ομοίως εκμεταλλεύονταν και

• παρακρατούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα έγγραφα ταυτότητάς τους, επικαλούνταν ύπαρξη δήθεν χρέους ή προέβαιναν σε απειλές, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σιωπή και τη συμμόρφωσή τους.

Με τον τρόπο αυτό, τα θύματα τελούσαν υπό πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, εξαρτώμενοι απόλυτα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για τη στέγαση, σίτιση και τη γενικότερη διαβίωσή τους, χωρίς να διαθέτουν ουσιαστική εναλλακτική επιλογή.

Ακολούθως, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξαναγκάζονταν σε πολύωρη επαιτεία, κυρίως σε φωτεινούς σηματοδότες και λοιπά πολυσύχναστα σημεία της Αττικής, με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υποδεικνύουν τα σημεία δράσης, να μεριμνούν για τη μεταφορά τους και να ασκούν συνεχή επιτήρηση και έλεγχο.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν 4.876,40 ευρώ, από τα οποία 281,40 ευρώ σε κέρματα, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, 3 αυτοκίνητα-μέσα μεταφοράς των θυμάτων, καθώς και ταξιδιωτικό έγγραφο θύματος, που παρακρατούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε 12 υπηκόους Ρουμανίας, ενώ αναπτύσσεται συνεργασία με τις αρχές της Ρουμανίας για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.