Το ελληνικό FBI αποκάλυψε σπείρα που έφερνε Ρουμάνους στην Αθήνα, τους κρατούσε ομήρους και τους έβαζε να ζητιανεύουν στα φανάρια

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.

Στην επιχείρηση που έγινε το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα, εκτός από τις ελληνικές Αρχές, υπήρχε υποστήριξη και από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (H.S.I). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ εντοπίστηκαν 12 θύματα που τελούσαν υπό τον έλεγχό τους.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εκμετάλλευση της επαιτείας, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, παροχή κινητών μέσων προς διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης, περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα ως μέλη της οργάνωσης.