Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2024, ωστόσο η εικόνα δεν είναι ενιαία σε όλες τις χώρες ούτε μεταξύ των φύλων. Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ για τις ηλικίες 15-29 ετών, δεδομένου ότι στη χώρα μας η απασχόληση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα. Έτσι, η συντριπτική πλειονότητα των νέων στην Ελλάδα δεν ακολουθεί σταδιακή μετάβαση από τις σπουδές στην αγορά εργασίας, σε έντονη αντίθεση με τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, το 25,4% των νέων Ευρωπαίων (ηλικίας 15–29 ετών) εργάζονταν παράλληλα με τη συμμετοχή τους στην τυπική εκπαίδευση, ενώ το 71,4% των νέων παρέμενε εκτός εργατικού δυναμικού και το 3,2% ήταν άνεργοι (δήλωναν διαθέσιμοι για εργασία ή αναζητούσαν ενεργά απασχόληση).

Τα υψηλότερα ποσοστά νέων που εργάζονταν και ταυτοχρόνως σπούδαζαν καταγράφηκαν στην Ολλανδία (74,3%), τη Δανία (56,4%) και τη Γερμανία (45,8%). Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναφέρθηκαν στη Ρουμανία (2,4%), την Ελλάδα (6,0%) και την Κροατία (6,4%). Τα υψηλότερα ποσοστά άνεργων νέων που βρίσκονταν σε τυπική εκπαίδευση και ήταν διαθέσιμοι ή αναζητούσαν ενεργά εργασία καταγράφηκαν στη Σουηδία (14,1%), τη Φινλανδία (10,0%) και τη Δανία (9,6%). Στον αντίποδα, η Ρουμανία (0,6%), η Κροατία, η Τσεχία και η Ουγγαρία (καθεμία από 0,8%) είχαν ποσοστά κάτω του 1% νέων που αναζητούσαν εργασία. Διαφορές ανάμεσα στα φύλα

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να συμμετέχουν περισσότερο στην τυπική εκπαίδευση σε σχέση με τους άνδρες. Ωστόσο, όταν δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, είναι λιγότερο πιθανό να εργάζονται ή να αναζητούν εργασία, όπως φαίνεται από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και τα υψηλότερα ποσοστά «αδράνειας» σε σύγκριση με τους άνδρες. Συγκεκριμένα, έμφαση κυρίως στην εκπαίδευση κατεγράφη το 2024 στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών, με το 74,4% των γυναικών και το 70,4% των ανδρών να παραμένουν εκτός εργατικού δυναμικού ενώ φοιτούν.