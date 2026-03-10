Νίκος Νικολόπουλος: Ζητούν από οικογένεια να εγκαταλείψει το σπίτι της στην Αρόη αντί να φτιάξουν τον δρόμο

Τρία χρόνια μετά την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, ο δρόμος πρόσβασης σε κατοικία στην περιοχή της Αρόης παραμένει επικίνδυνος λόγω κατολισθήσεων, με αποτέλεσμα μια οικογένεια να βρίσκεται αντιμέτωπη ακόμη και με την εγκατάλειψη του σπιτιού της.

Η δημοτική παράταξη «Νέα Πάτρα» καταγγέλλει αδράνεια της δημοτικής αρχής, επισημαίνοντας ότι ενώ για την ευρύτερη περιοχή προϋπολογίζεται έργο 700.000 ευρώ, η άμεση αποκατάσταση του κρίσιμου σημείου θα μπορούσε να γίνει με παρέμβαση μόλις 30.000 ευρώ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: "

Τρία χρόνια αδράνειας – 700.000€ για συνολικό έργο στην περιοχή, μόλις 30.000€ για το σημείο που κινδυνεύει.

Η Δημοτική Παράταξη «Νέα Πάτρα» καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή της Αρόης, όπου μια οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με την προοπτική να εγκαταλείψει την οικία της εξαιτίας κατολισθήσεων στον δρόμο πρόσβασης.

Παρά το γεγονός ότι εδώ και τρία χρόνια έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων για την αποκατάσταση των ζημιών, η Δημοτική Αρχή δεν έχει προχωρήσει σε καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Η Δημοτική Αρχή επικαλείται ότι για την ευρύτερη περιοχή απαιτείται έργο ύψους περίπου 700.000 ευρώ.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου που δημιουργεί το άμεσο πρόβλημα και θέτει σε κίνδυνο τους κατοίκους θα μπορούσε να αποκατασταθεί με μια στοχευμένη παρέμβαση περίπου 30.000 ευρώ, η οποία θα εξασφάλιζε άμεσα την πρόσβαση και την ασφάλεια.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, καθώς η αποδυνάμωση του εδάφους προκάλεσε νέες κατολισθήσεις, καθιστώντας τον δρόμο ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Στην κατοικία διαμένει οικογένεια μαζί με υπερήλικους γονείς, ενώ σήμερα η μοναδική πρόσβαση στο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Σε περίπτωση ανάγκης, ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα δεν μπορεί να προσεγγίσει με ασφάλεια, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

Αντί, λοιπόν, η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε μια άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του δρόμου, η «λύση» που προτείνεται είναι ουσιαστικά η εγκατάλειψη της κατοικίας από τους ανθρώπους που ζουν εκεί.

Η Νέα Πάτρα καλεί τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει τις υπεκφυγές και να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του συγκεκριμένου σημείου του δρόμου, με μια παρέμβαση μικρού κόστους που θα διασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας των πολιτών δεν μπορεί να παραπέμπεται σε μελλοντικά έργα και γενικούς σχεδιασμούς.

Οι πολίτες της Πάτρας αξίζουν λύσεις σήμερα – όχι αδιαφορία".