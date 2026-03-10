Δημοσκόπηση Alco: Πάνω από 7 στους 10 πιστεύουν ότι δεν θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι για τα Τέμπη

Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη καταγράφει, μεταξύ άλλων, το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026).

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναδεικνύεται ο πλέον επιτυχημένος υπουργό ςτης κυβέρνησης, με δεύτερο τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας έρχεται πρώτος με 34%, αφήνοντας πίσω τον Κυριάκο Πιερρακάκη με 16%. Τρίτος βρίσκεται ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%.

Ο πιο «επιτυχημένος υπουργός» της κυβέρνησης όμως είναι ο «κανένας», ο οποίος συγκεντρώνει 48%.

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών το 67 έως το 72% των πολιτών θεωρεί ότι έγινε από την κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης.

Επίσης, το 73% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι για την τραγωδία.

Εξάλλου, οι μισοί πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από το έργο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν βλέπουν κάποιον που θα κατάφερνε καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.