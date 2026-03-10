Έκρηξη σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου: Μαθητές έφτιαξαν τον μηχανισμό – «Είδαμε βίντεο στο ίντερνετ»

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η είδηση που έρχεται από το Ηράκλειο, όπου μαθητέςκατασκεύασαν ισχυρό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίον μάλιστα ενεργοποίησαν στην αυλή του σχολείου τους, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας δυνατός κρότος ακούστηκε σε περιοχή του Ηρακλείου, κοντά σε σχολική μονάδα της πόλης.

Το επόμενο πρωί, το εκπαιδευτικό προσωπικό εντόπισε ύποπτα υπολείμματα στον χώρο του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛΑΣ με πυροτεχνουργό. Όπως διαπιστώθηκε, είχε γίνει έκρηξη χωρίς να προκληθούν ζημιές, ωστόσο εκπαιδευτικοί και όσοι είδαν από κοντά τα υπολείμματα δήλωναν σοκαρισμένοι, καθώς οι ίδιοι οι κατασκευαστές του μηχανισμού θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη ζωή τους ή να τραυματιστούν σοβαρά.

«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας» ανέφερε εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σχολείο, στο patris.gr.

Μαθητές Γυμνασίου οι δράστες

Αμέσως ξεκίνησε η έρευνα των Αρχών. Κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν τρία άτομα να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου πηδώντας τα κάγκελα και να κατευθύνονται προς την αυλή, όπου τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό πριν τον ενεργοποιήσουν.

Η εξέλιξη της έρευνας προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς αποκαλύφθηκε ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε ο μηχανισμός, με χρήση εύφλεκτων υλικών και μικρών φιαλών υγραερίου σε συνδυασμό με κροτίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας, αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψη ενός από τους φερόμενους δράστες. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μαθητή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο και τα άλλα δύο άτομα που εμφανίζονται στα πλάνα να είναι επίσης μαθητές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η φερόμενη απάντηση του ανήλικου όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό.

«Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο», φέρεται να είπε ο μαθητής σε εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με πληροφορίες.