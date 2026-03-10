Θεσσαλονίκη: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, «σκαρφάλωσε» σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να παρασύρει δύο πεζούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Δείτε βίντεο