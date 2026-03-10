Θεσσαλονίκη: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, «σκαρφάλωσε» σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο

Παρέσυρε και δεύτερο πεζό που τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο -
Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (10/3) στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να παρασύρει δύο πεζούς που βρίσκονταν στο σημείο.
Δείτε βίντεο
Ψωμί: Πόσο πιθανό είναι να ακριβύνει λόγω πολέμου
Πάτρα: «Υπάρχει επάρκεια για το Πάσχα» λένε οι κρεοπώλες, παρά την ευλογιά- Οι αναμενόμενες τιμές
Γιορτή στον Σταθμό Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού - Το μήνυμα και η διεκδίκηση
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr