Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού - Τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδε...

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο (6/2) ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί.

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ειδήσεις Τώρα

Βιολάντα: Άρχισαν ξανά οι έρευνες στο μοιραίο εργοστάσιο

Πάτρα: Κλειστή ξανά η Ακτή Δυμαίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων

Καρναβάλι - Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ποιοι μπορούν να κάνουν διακοπές με «έκπτωση» και πόσα χρήματα θα δώσουν

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις
Κοινωνία
819993
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις