Φωκίων Ζαΐμης: "Ξεκινά η καθιερωμένη καμπάνια ενημέρωσης για ένα ασφαλές Πατρινό Καρναβάλι"

Αναγνωρίζοντας τη μακρά ιστορική διαδρομή και τη διαχρονική πολιτιστική αξία του Πατρινού Καρναβαλιού, με πανελλαδική και διεθνή εμβέλεια, η Π.Ε. Αχαΐας στηρίζει το θεσμό του Πατρινού Καρναβαλιού σε επίπεδο πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, και φέτος υλοποιεί, για τρίτη (3η) συνεχόμενη χρονιά, καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών και των επισκεπτών, ενόψει της κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ενημερωτικού φυλλαδίου.

Πιο αναλυτικά, θα μοιραστούν, περίπου 50.000 φυλλάδια σε καρναβαλιστές και επισκέπτες, ενώ η διανομή του υλικού θα γίνει σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, σε χώρους αυξημένης επισκεψιμότητας και στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αθηνών προκειμένου να το παραλαμβάνουν όσοι ταξιδεύουν για Πάτρα ενώ θα προβάλλεται ψηφιακά σε οθόνες λεωφορείων ΚΤΕΛ και στους κεντρικούς σταθμούς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος ξεκίνησε την εν λόγω καμπάνια με σεβασμό στην ιστορικότητα του κορυφαίου θεσμού της Πάτρας, δήλωσε πως: «Αυτό που προσπαθούμε μέσα από τη δράση αυτή είναι η νεολαία μας να διασκεδάσει υπεύθυνα και με ασφάλεια. Με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, στόχος μας είναι ένα Καρναβάλι χαράς και ασφάλειας, χωρίς απρόοπτα γεγονότα και προβλήματα. Το ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες πρόληψης και αυτοπροστασίας. Η ενημέρωση παραμένει, πάντα, βασικό εργαλείο πρόληψης και προστασίας για όλους».