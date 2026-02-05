Βιολάντα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαρροή στον σωλήνα του προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη

Εντοπίστηκε το σημείο του σωλήνα που είχε φθαρεί και από εκεί διέρρευσε προπάνιο που προκάλεσε την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι οπές από τις σωληνώνεις προπανίου που είχαν διαβρωθεί με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα με τραγικό απολογισμό 5 γυναίκες νεκρές.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή.

Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται έρχεται στο φως το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς προπανίου που εμφανίζει έντονα σημάδια διάβρωσης.