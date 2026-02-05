Μενίδι: Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεγάλης ομάδας πιάστηκε για ναρκωτικά

Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνελήφθη, μαζί με ακόμη ένα άτομο, για διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Οι συλλήψεις από τη δίωξη ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έγιναν κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των συλληφθέντων, ενώ διαφεύγει ακόμη ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής 59 ετών σήμερα, βρέθηκε να κατέχει μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, περιέχουσα ηρωίνη, μεικτού βάρους 0,8 του γραμμαρίου και μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, περιέχουσα βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 0,2 του γραμμαρίου.

Ο συλληφθείς είχε κατηγορηθεί αρκετές πολλές φορές στο παρελθόν για κατοχή ή/και διακίνηση ναρκωτικών, αρχής γενομένης από το 1994.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά από την κατοχή των κατηγορουμένων και από οικίες κατασχέθηκαν: