Γρίπη: Θα κορυφωθεί τον Φεβρουάριο - Τι λένε οι παιδίατροι για την έξαρση στα παιδιά

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση των περιστατικών γρίπης σε παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα.

Αν και σε αρκετές περιπτώσεις η νόσος εξελίσσεται ήπια, δεν είναι λίγες οι φορές που εμφανίζεται με έντονα συμπτώματα, ενώ σε ορισμένα παιδιά μπορεί να προκαλέσει και σοβαρές επιπλοκές και να χρειαστεί νοσηλεία.

Ενδεικτικό της αυξημένης διασποράς του ιού είναι το γεγονός ότι στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται από την Τρίτη, ένα αγόρι 4 ετών με γρίπη, ενώ διασωληνωμένη παραμένει στη ΜΕΘ και μια 6χρονη με σοβαρή επιπλοκή λόγω γρίπης.

Με αφορμή αυτά τα σοβαρά περιστατικά, ο κ. Κώστας Νταλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ελλάδος, ενημερώνει για όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, με ανάρτηση στο Facebook.

Διαβάστε τι γράφει το κείμενο της ανάρτησης:

«Την τελευταία περίοδο παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία του ιού της γρίπης σε παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις η γρίπη μπορεί να εκδηλωθεί ως μια ήπια λοίμωξη του αναπνευστικού, δεν είναι σπάνιο να εμφανίζεται με πιο βαριά συμπτωματολογία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές.

Ένα παιδί που νοσεί από γρίπη εμφανίζει συνήθως καταρροή, έντονο ξηρό βήχα και υψηλό πυρετό. Ο πυρετός μπορεί να διαρκέσει από 4 έως 6 ημέρες και συχνά φτάνει τους 39–40 βαθμούς Κελσίου. Σε ορισμένα παιδιά παρατηρείται διφασική πορεία, όπου μετά από 2–3 ημέρες ο πυρετός υποχωρεί για 1–2 ημέρες και στη συνέχεια επανεμφανίζεται. Ο βήχας είναι συνήθως έντονος, ενοχλητικός, διαταράσσει τον ύπνο και δεν είναι λίγες οι φορές που προκαλεί εμέτους, ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά.

Παράλληλα, το παιδί εμφανίζει κακουχία, μειωμένη διάθεση και περιορισμένη όρεξη για φαγητό.Συχνά συνυπάρχουν πονοκέφαλος, μυαλγίες και έντονη καταβολή δυνάμεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η γρίπη μπορεί να εκδηλωθεί με πολύ ήπια συμπτώματα ή ακόμη και μόνο με ελάχιστη ρινική καταρροή και βήχα. Αυτό παρατηρείται συχνότερα σε παιδιά που έχουν εμβολιαστεί, αλλά μπορεί να συμβεί και σε υγιή, ανεμβολίαστα παιδιά. Ωστόσο, η συνηθέστερη εικόνα της νόσου είναι αυτή με την έντονη συμπτωματολογία που περιγράφηκε παραπάνω.

Πέρα από τα συμπτώματα, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές, όπως πνευμονία, οξεία μέση ωτίτιδα και, σπανιότερα, σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα.

Δεν υπάρχει ειδική φαρμακευτική αγωγή που να εξαλείφει τον ιό της γρίπης. Η αντιμετώπιση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υποστηρικτική και περιλαμβάνει αντιπυρετικά, επαρκή ενυδάτωση, ξεκούραση και, όπου χρειάζεται, μέτρα για την ανακούφιση της ρινικής συμφόρησης.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί αντιικό φάρμακο, όπως το oseltamivir (Tamiflu), το οποίο μπορεί να μειώσει τη διάρκεια και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Η χορήγησή του αφορά κυρίως παιδιά με βαριά κλινική εικόνα ή παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου λόγω υποκείμενων νοσημάτων και γίνεται πάντα μετά από ιατρική εκτίμηση, ιδίως όταν ξεκινά νωρίς στην πορεία της νόσου (μέσα στις πρώτες 48 ώρες).

Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της γρίπης παραμένει η πρόληψη μέσω του αντιγριπικού εμβολιασμού. Το εμβόλιο είναι ασφαλές και προσφέρει προστασία σε ποσοστό περίπου 60–65% στα παιδιά που εμβολιάζονται, μειώνοντας σημαντικά τη σοβαρότητα της νόσου και τον κίνδυνο επιπλοκών. Παράλληλα, ακόμη και όταν δεν αποτρέπει πλήρως τη νόσηση, συμβάλλει στη σαφώς ηπιότερη κλινική εικόνα.

Τα τελευταία χρόνια είναι διαθέσιμο και αντιγριπικό εμβόλιο που χορηγείται από τη μύτη, χωρίς ένεση, για παιδιά από την ηλικία των 2 ετών και άνω. Το εμβόλιο αυτό δεν χορηγείται σε παιδιά που είναι ανοσοκατεσταλμένα, καθώς και σε παιδιά με σοβαρό ή μη ελεγχόμενο άσθμα ή με πρόσφατο επεισόδιο συριγμού, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.

Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο 2 παιδιά, το ένα 4 και το άλλο 6 ετών διασωληνωμένα από γρίπη.

Προσοχή λοιπόν στα παιδιά σας. Αν δεν έχουν εμβολιαστεί δεν είναι αργά να τα εμβολιάσετε ακόμα και τώρα. Επί της ουσίας η γρίπη τώρα ξεκίνησε και αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στον Φεβρουάριο».