Ιράν: Οι πρώτες φωτογραφίες από την κηδεία του Αλί Λαριτζανί και του γιου του

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα φέρετρα του ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί και του γιου του, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου σήμερα Τετάρτη.

Οι Ισραηλινοί είχαν ανακοινώσει το μεσημέρι της Τρίτης ότι ο Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκε από ισραηλινή πυραυλική επίθεση. Η Τεχεράνη αρχικά αρνήθηκε το γεγονός αλλά τελικά οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο του στρατηγού Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, του επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, τον οποίο σκότωσε το πρωί ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό τους, το Sepah News, οι Φρουροί αναφέρουν ότι ο Σολεϊμανί επίσης «έπεσε ως μάρτυρας σε μια τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».

Οι πρώτες εικόνες με τα φέρετρα του Αλί Λαριτζανί και του γιου του, τυλιγμένα με την ιρανική σημαία.