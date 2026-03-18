Αλκοτέστ: Τι αλλάζει για όσους πιάνονται με 0,20 έως 0,40 g/l

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤnews σχετικά με τις αλλαγές που εξετάζονται για τους οδηγούς που πιάνονται από την Τροχαία να έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Αναλυτικότερα ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε ότι: «Σχεδιάζουμε, επειδή πράγματι κάποιοι ταλαιπωρούνται, όταν στον έλεγχο αλκοτέστ η ένδειξη είναι μεταξύ 0,20 και 0,40, η Τροχαία να μην κάνει δέσμευση του αυτοκινήτου, αλλά να υπάρχει κάποιος «μεσεγγυούχος». Δηλαδή, να μπορεί ο συνοδηγός, εφόσον το αλκοτέστ δείξει ότι δεν είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, τότε να πάρει με δική του ευθύνη το αυτοκίνητο και να το μεταφέρει, όπου επιθυμεί για 12 ώρες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα ισχύει πάλι η κατάσχεση και η κράτηση.»

Ποια είναι τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Οι κυρώσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι κλιμακωτές και ιδιαίτερα αυστηρές. Για συγκέντρωση αλκοόλ από 0,50 έως 0,80 g/l αίματος ή από 0,25 έως 0,40 στον εκπνεόμενο αέρα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Αν τα επίπεδα ανέβουν από 0,80 έως 1,10 g/l αίματος ή από 0,40 έως 0,60 στον αέρα, η παράβαση κατατάσσεται στις ιδιαίτερα επικίνδυνες, με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες.

Για συγκεντρώσεις άνω του 1,10 g/l αίματος ή άνω των 0,60 στον εκπνεόμενο αέρα, οι ποινές γίνονται εξαιρετικά βαριές, καθώς προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών, πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έξι μήνες, ενώ αφαιρούνται και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τους έξι μήνες.

Για την τοποθέτηση καμερών ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε ότι ακόμη οι «έξυπνες» κάμερες δεν στέλνουν πρόστιμα επισημαίνοντας ότι: «Έχει ξεκινήσει η λειτουργία των καμερών, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η αποστολή των κλήσεων. Κάποιοι πολίτες συνεχίζουν ακόμη και μπροστά στην κάμερα να προβαίνουν σε παραβάσεις… δεν μπορεί να συνεχιστεί η τόσο μαζική παραβίαση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από όλους μας. Για τις 300 κάμερες της Περιφέρειας, προχωράει η τοποθέτησή τους και αυτές θα αφορούν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ενώ οι κάμερες που «τρέχει» το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι έτοιμες το φθινόπωρο. Τοποθετούνται οι πιλοτικές κάμερες και λίγο πριν από την κάμερα, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές ταμπέλες, οι οποίες θα ενημερώνουν ότι εδώ γίνεται έλεγχος με κάμερες».