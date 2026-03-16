Δυτική Ελλάδα: Επιστήμονες, φορείς και επιχειρηματίες παρουσιάζουν σύγχρονες εφαρμογές και καλές πρακτικές στον αγροδιατροφικό κλάδο

Ημερίδα με τίτλο «Πτυχές καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στις 9:30 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας, με στόχο την ανάδειξη σύγχρονων τεχνολογικών και ερευνητικών εφαρμογών που ενισχύουν την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου.

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας.

Η πρώτη ενότητα της ημερίδας θα εστιάσει στη στήριξη της καινοτομίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με εισηγήσεις από τον Νικόλαο Θωμόπουλο, προϊστάμενο Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», τον Βασίλειο Παπαθανασίου, προϊστάμενο Τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ, καθώς και τον Αθανάσιο Πετρόπουλο, στέλεχος του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».

Η δεύτερη ενότητα θα αναδείξει τον ρόλο της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας στην προώθηση της καινοτομίας, με εισηγήσεις από τον Παντελή Μπαρούχα, πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Γεώργιο Σαλάχα, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, τον καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο, από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, καθώς και τον Βασίλειο Παπασωτηρόπουλο, αντιπρόεδρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην τρίτη ενότητα θα παρουσιαστούν επιχειρηματικές ιστορίες καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με συμμετοχές από τον Αντώνη Ποταμίτη, πρόεδρο του ομίλου WEST AE και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, τον Ευάγγελο Τσορμπατσίδη, υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας Berryplasma, τον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, που θα παρουσιάσει την καινοτόμο περίπτωση της «Φάρμας της Γιαγιάς» στον κτηνοτροφικό τομέα, καθώς και την Ιωάννα Λιβάνου με την παρουσίαση του προϊόντος PYAR Colostrum.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και στρογγυλό τραπέζι, με συντονιστή τον Σπύρο Παπασπύρου, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν οι σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.