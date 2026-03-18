Πρώτη σύλληψη ρομπότ στην Κίνα - Viral το βίντεο της «προσαγωγής» του

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει δύο αστυνομικούς να συνοδεύουν το Unitree G1 στο δρόμο, με τον έναν να καθοδηγεί το ρομπότ από τον ώμο του.

Ένα viral κλιπ δείχνει τη γυναίκα να φωνάζει και να κουνάει την τσάντα της στο ρομπότ, το οποίο σηκώνει επανειλημμένα τα χέρια του στον αέρα.

Σε μία πρωτοφανή σύλληψη προχώρησαν αστυνομικοί στο Μακάο της Κίνας , όταν ένα ρομπότ φέρεται να τρόμαξε μία ηλικιωμένη γυναίκα στον δρόμο, όταν ξαφνικά το είδε να στέκεται πίσω της.

Θα μπορούσε να είναι σκηνή από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αν δεν ήταν αληθινό...

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">The First Humanoid Robot Arrested by Police?‍<br><br>One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1).<br><br>A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, "Why bother with this when there are so many other things to do?… <a href="https://t.co/moCBhsDeRW">pic.twitter.com/moCBhsDeRW</a></p>— CyberRobo (@CyberRobooo) <a href="https://twitter.com/CyberRobooo/status/2030290624084332944?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η αστυνομία είπε στους δημοσιογράφους ότι η γυναίκα είχε σταματήσει για να ελέγξει το τηλέφωνό της όταν το ρομπότ σταμάτησε πίσω της, περιμένοντας να περάσει, αλλά η γυναίκα «τρόμαξε» όταν ανακάλυψε ότι το ρομπότ την ακολουθούσε σιωπηλά.



Μετά το περιστατικό, η γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προληπτικά, ωστόσο αρνήθηκε να υποβάλει καταγγελία κατά του χειριστή του ρομπότ.



Αν και το ρομπότ δεν συνελήφθη επίσημα, η αστυνομία το απομάκρυνε από το σημείο και το επέστρεψε στον χειριστή του, έναν άνδρα γύρω στα 50, στον οποίο υπενθύμισε να είναι προσεκτικός.









Ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σύντομο κλιπ ενός ρομπότ που απομακρύνεται από την αστυνομία έχει πυροδοτήσει ένα κύμα σχολίων, καθώς οι χρήστες αστειεύονται ότι αυτή είναι η «πρώτη σύλληψη ρομπότ στην ιστορία», ενώ άλλοι κατηγορούν τη γυναίκα για υπερβολική αντίδραση.



Οι αρχές αποκάλυψαν ότι το ρομπότ ανήκε σε ένα κοντινό εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο χρησιμοποιούσε το ρομπότ Unitree G1 ως μέρος μιας προώθησης.



Ο χειριστής του ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Αν και αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία χρειάστηκε να συλλάβει ένα ρομπότ, οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν ήδη τα ρομπότ μέρος της προσέγγισής τους για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Χώρες όπως η Κίνα και η Σιγκαπούρη έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν ρομπότ της αστυνομίας, με διάφορους βαθμούς επιτυχίας.

Για παράδειγμα, το ρομπότ Xavier στη Σιγκαπούρη περιπολεί σε δημόσιους χώρους για να ανιχνεύσει «ανεπιθύμητες κοινωνικές συμπεριφορές» πριν μεταδώσει τις πληροφορίες στους ανθρώπους αξιωματικούς.