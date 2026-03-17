Άνοιξε η Μονάδα Φροντίδας για το Παιδί στο ΠΓΝΠ- «Είναι σημαντική για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα», λέει ο Γαβριήλ Δημητρίου

Άνοιξε σήμερα τις πύλες της η Μονάδα Φροντίδας για το Παιδί στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ), η οποία αποτελεί την 5η Μονάδα αυτού του είδους σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος της είναι η αναγνώριση και η προστασία παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση ή παραμέληση.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΠ, Γαβριήλ Δημητρίου, «η Μονάδα λειτουργεί με σκοπό να εντοπίζει κάθε μορφή κακοποίησης σε βρέφη και παιδιά και να παρέχει την αναγκαία στήριξη στις ευάλωτες οικογένειες της περιοχής».

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, όπως σημειώνει, «υπάρχει γιατρός με ειδική εκπαίδευση για την αναγνώριση σημείων κακοποίησης, ο οποίος συντονίζει όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στη φροντίδα των παιδιών, ενώ η Μονάδα συνεργάζεται με παιδοψυχίατρο και άλλους ειδικούς».

Ο κ. Δημητρίου επισημαίνει ότι «η ανάγκη για τέτοιες δομές είναι μεγάλη, καθώς, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2020, 1 δισεκατομμύριο παιδιά υπέστησαν κακοποίηση, ενώ στην Ευρώπη 18 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 2-17 ετών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, με το 1/3 των περιπτώσεων να μη γνωστοποιείται ποτέ».

Παράλληλα, αναφέρεται στη συνεργασία της Παιδιατρικής Κλινικής με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΕΛΙΖΑ, η οποία ξεκίνησε το 2016 και ενισχύθηκε το 2023, όταν άρχισε η προετοιμασία για τη δημιουργία της Μονάδας. Ενώ τα 94 παιδιά που φροντίζει η Μονάδα αναμένεται να αυξηθούν το 2026.

Όπως υπογραμμίζει, «η νέα Μονάδα Φροντίδας για το Παιδί είναι σημαντική για την Πάτρα, την Αχαΐα και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας την ικανότητα του συστήματος υγείας να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη σε παιδιά που έχουν βιώσει κακοποίηση ή παραμέληση».