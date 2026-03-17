Εξαγοράσιμη ποινή 2 ετών στην 23χρονη συνοδηγό του Ι.Χ. που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στην 23χρονη που επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21 ετών φοιτήτρια Έμμα, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία κι αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Δύο χρόνια αφότου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16,5 ετών ο 30χρονος (σήμερα) οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, οι γονείς της Έμμας ξαναβρεθήκαν στα ποινικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης- αυτή τη φορά μετά από μήνυση που είχαν υποβάλει εναντίον της νεαρής συνοδηγού.

Η 23χρονη, η οποία είχε απαλλαγεί με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου για συνέργεια στις πράξεις που απαγγέλθηκαν στον 30χρονο, παραπέμφθηκε σε δίκη, επειδή δεν ενημέρωσε τις Αρχές ούτε απέτρεψε τον καταδικασθέντα από το να εγκαταλείψει τον τόπο του δυστυχήματος.

Η κατηγορούμενη δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή της αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι η 23χρονη ήταν τρομοκρατημένη και φοβισμένη- «όμηρος ενός ανθρώπου που θέρισε μία κοπέλα και την εγκατέλειψε», όπως τόνισε.

Προηγουμένως κατέθεσαν στο δικαστήριο οι γονείς της 23χρονης Έμμας που ανέφεραν ότι το δικαστήριο αυτό είναι ένα ακόμη βήμα στον αγώνα που δίνουν, από την ημέρα που έχασαν την κόρη τους, για να δικαιωθεί η μνήμη της.

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής, με καταγωγή από την Κρήτη, είχε νοσηλευτεί πέντε μέρες στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής και παρά το βαθύ τους πένθος, οι γονείς αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της κόρης τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος οδηγός, με καταγωγή από την Αλβανία, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και έκτοτε παραμένει έγκλειστος. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναβλήθηκε πρόσφατα για το φθινόπωρο.

Κατά το κατηγορητήριο, είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα (με επιτρεπόμενο όριο τα 50 χλμ/ώρα), ενώ το αυτοκίνητο, το οποίο δεν ήταν δικό του, ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο, καθώς είχε υποστεί μετατροπές, ώστε να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμή του.