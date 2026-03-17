Το Ισραήλ βομβαρδίζει τις πρωτεύουσες του Ιράν και του Λιβάνου

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» εναντίον «υποδομών» στην Τεχεράνη καθώς και εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τομέα της Βηρυτού, τη 18η ημέρα του πολέμου που πλέον βάζει φωτιά και στο Ιράκ, θέατρο αλλεπάλληλων επιθέσεων.

Τις δυο και πλέον εβδομάδες που διαρκεί ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Η γεωπολιτική αστάθεια εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης και οι οικονομικές συνέπειες θορυβούν όλο τον κόσμο και προκαλούν συνεχιζόμενη νευρικότητα στις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν το φλερτ με το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Στη Βαγδάτη, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα όταν πύραυλοι έπληξαν σπίτι στην καλοβαλμένη συνοικία Τζαντιρίγια, όπου, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, διέμεναν ιρανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι.

Νωρίτερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην ιρακινή πρωτεύουσα έγινε στόχος δυο επιθέσεων, με μερικές ώρες διαφορά, χθες και σήμερα. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα C-RAM να αναχαιτίζει βλήμα, προτού άλλο πλήξει τη διπλωματική αντιπροσωπεία και αρχίσει να υψώνεται μαύρος καπνός έπειτα από ισχυρή έκρηξη.

Άλλο βλήμα έπληξε την οροφή ξενοδοχείου επίσης στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη, προκαλώντας πυρκαγιά. Ακόμη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν μια από τις κυριότερες πετρελαιοπηγές του Ιράκ, που είχε ήδη γίνει στόχος την Παρασκευή.

Οι επιθέσεις καταγράφτηκαν μερικές ώρες αφού η οργάνωση Ταξιαρχίες της Χεζμπολά ανακοίνωσε πως έπεσε «μάρτυρας» αξιωματούχος της αρμόδιος για την «ασφάλεια» και πασίγνωστος εκπρόσωπός της, ο Αμπού Αλί αλ Ασκάρι.

Βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το γειτονικό Ιράκ μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο μάχης. Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων, αποδιδόμενων στις αμερικανικές ή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Όπως και τις προηγούμενες νύχτες, το Ισραήλ συνέχισε νωρίς το πρωί τους ασταμάτητους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, ενώ πολλές χώρες του Κόλπου έκαναν λόγο για επιθέσεις με drones και πυραύλους στις επικράτειές τους.

Άρχισε «κύμα αεροπορικών επιδρομών ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ μέσω Telegram, προσθέτοντας πως εξαπολύει επίσης «πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό».

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις συνοικίες Κααφάτ και Χαρέτ Χρέικ, στο νότιο τμήμα της πόλης, ενώ στοχοποιήθηκε επίσης διαμέρισμα σε ψηλό όροφο πολυκατοικίας στη Ντόχα Αραμούν, στον ίδιο τομέα.

Η Χεζμπολά από την πλευρά της ανέφερε ότι επιτέθηκε εναντίον στρατιωτών και αρμάτων μάχης του Ισραήλ σε χωριά του νότιου Λιβάνου.

Ένα εκατομμύριο εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί αφότου άρχισαν τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο στις αρχές

Μαρτίου, με τη χώρα να σύρεται στον πόλεμο έπειτα από επίθεση της Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Στο Ισραήλ ήχησαν τη νύχτα σειρήνες, μετά τον εντοπισμό πυραύλων που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν εναντίον της επικράτειας.

Το Ιράν παράλληλα συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο γείτονές του στον Κόλπο, που φιλοξενούν βάσεις ή συμφέροντα των ΗΠΑ, με επιδρομές drones καθημερινά, ιδίως στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για τις διεθνείς αερομεταφορές. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκλεισε (και) σήμερα για κάποιες ώρες τον εναέριο χώρο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν τους υπαλλήλους αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή να φύγουν, διότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μετατραπούν «σύντομα» σε στόχους για το Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του επέμεινε χθες να απαιτεί από συμμάχους των ΗΠΑ, ιδίως Ευρωπαίους, να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ --θαλάσσιας αρτηρίας καίριας σημασίας, καθώς από αυτή περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές-- που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου.

«Σας προστατεύουμε εδώ και 40 χρόνια κι εσείς δεν θέλετε να εμπλακείτε σε κάτι τόσο ήσσον;» διερωτήθηκε ρητορικά ο ρεπουμπλικάνος, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες χώρες αναφερόταν αλλά χωρίς να κρύψει ότι η υπομονή του, ιδίως με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εξαντλείται.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μετς και ο βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ απέρριψαν χθες αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, παρότι ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή πολεμικών πλοίων.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν έχει προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στις ΗΠΑ. Υποτίθεται πως έχει βάση την Αριζόνα και προβλέπεται να δώσει αγώνες στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ, η ομοσπονδία ανέφερε πως συζητά με τη FIFA τα ματς να μεταφερθούν στο Μεξικό.

Καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ «δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της ιρανικής εθνικής ομάδας, ασφαλώς δεν μπορούμε να πάμε στις ΗΠΑ», εξήγησε ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Μεχντί Τατζ.