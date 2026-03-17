Η Πάτρα αποκτά και νέα ιδιωτική φοιτητική εστία σε γνωστό τοπόσημο- Πού δημιουργείται, τι χωρητικότητα θα έχει- ΦΩΤΟ

Ένα από τα πιο εμβληματικά βιομηχανικά κτίρια της Πάτρας ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα ζωή, καθώς προχωρά η μετατροπή των πρώην Μύλων Αγίου Γεωργίου σε σύγχρονη φοιτητική εστία.

Το επταώροφο κτίριο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Όθωνος Αμαλίας, δίπλα στον νέο Σταθμό Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, ανακαινίζεται πλήρως και, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 4.050 τετραγωνικών μέτρων, μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο συγκρότημα φοιτητικών κατοικιών δυναμικότητας 80 δωματίων, από την εταιρεία Premia Properties. Πρόκειται για τη δεύτερη επένδυση της εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα στην Πάτρα, μετά την ανάπτυξη φοιτητικής εστίας στην οδό Καραϊσκάκη 132.

Η αξιοποίηση των πρώην Μύλων Αγίου Γεωργίου εντάσσεται στη γενικότερη τάση επανάχρησης ιστορικών κτιρίων, δίνοντας νέα πνοή σε σημεία με έντονο αρχιτεκτονικό αποτύπωμα. Παράλληλα, έρχεται να καλύψει αυξανόμενες ανάγκες στέγασης φοιτητών στην Πάτρα και αναμένεται να αποτελέσει ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για τη φοιτητική ζωή στην πόλη.

Τα διαμερίσματα του νέου φοιτητικού συγκροτήματος, των οποίων operator είναι η εταιρεία Unity Smart Leaving, θα είναι πλήρως εξοπλισμένα, σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν όλες τις βασικές ανάγκες των φοιτητών και να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαβίωσης. Στην τιμή του ενοικίου, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα κάθε διαμερίσματος, θα περιλαμβάνονται παροχές, όπως απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρική ενέργεια έως 250 kWh τον μήνα, καθώς και τα έξοδα νερού. Παράλληλα, στα ενοίκια θα ενσωματώνονται και τα κοινόχρηστα έξοδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της ασφάλειας, με στόχο την προστασία των ενοίκων. Το συγκρότημα θα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, όπως σύστημα εισόδου με αναγνώριση προσώπου, που εξασφαλίζει ελεγχόμενη και ανέπαφη πρόσβαση στον χώρο. Επιπλέον, θα λειτουργεί 24ωρη παρακολούθηση μέσω κλειστού κυκλώματος καμερών, ενώ κατά τις βραδινές ώρες θα υπάρχει φυσική παρουσία φύλακα.

Στους κοινόχρηστους χώρους θα περιλαμβάνεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος για μελέτη και ομαδικές εργασίες, γνωστός ως Common Room. Επίσης, θα υπάρχει πλήρως εξοπλισμένος χώρος ψυχαγωγίας, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης στην καθημερινότητα των ενοίκων.