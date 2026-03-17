Το παραμυθένιο μέρος που δεν θυμίζει Ελλάδα αλλά είναι στη Βέροια

Ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό σχηματίζεται αυτές τις ημέρες στον κάμπο της Βέροιας, όπου οι ροδακινιές βρίσκονται σε πλήρη άνθιση.

Οι εκτάσεις της περιοχής έχουν καλυφθεί από αποχρώσεις του ροζ, δημιουργώντας μια εικόνα που προσελκύει επισκέπτες και φωτογράφους κάθε άνοιξη.

«Είναι μια μαγική εικόνα αυτή που αντίκρισαν σήμερα οι επισκέπτες που ήρθαν και παραβρέθηκαν στο πάρκο της Ελιάς, εδώ στους Αγίους Αναργύρους με θέα τον κάμπο, για να καλωσορίσουμε την άνοιξη και το φετινό Φεστιβάλ Ανθισμένες Ροδακινιές της Βέροιας. Φέτος συμπληρώνουμε εννέα χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει», δήλωσε μεταξύ άλλων στην εκπομπή Περίμετρος της ΕΡΤ η πρόεδρος Τουριστικού Ομίλου Βέροιας Γιάννα Πιλιτσίδου, αναφερόμενη στις δράσεις που διοργανώνονται στην περιοχή.