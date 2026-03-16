Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τον Κοινωνικό Τουρισμό: Την 1η Μαΐου 2026 η πρεμιέρα

Από την 1η Μαΐου 2026 θα “τρέξει” το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τον Κοινωνικό Τουρισμό της περιόδου 2026–2027.

Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και στο πλαίσιο αυτού θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές (vouchers) με τις οποίες οι κάτοχοι τους θα μπορούν να πραγματοποιήσουν με μικρή ιδιωτική συμμετοχή έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που περιλαμβάνει το Μητρώο Παρόχων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και αφού πρώτα έρθουν σε συνεννόησή με τον πάροχο τους. Ωστόσο, μηδενική προβλέπεται να είναι η ιδιωτική συμμετοχή για:

- έως 10 διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο,

- έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων).

Ακόμη οι τιμές επιδότησης αναμένεται να προσαυξηθούν κατά 20% για τον μήνα Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Οι αλλαγές του φετινού προγράμματος σε σχέση με άλλες χρονιές



Ο Κοινωνικός Τουρισμός της περιόδου 2026–2027 θα έχει κάποιες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα των προηγούμενων ετών. Αναλυτικά:

Η ημερομηνία

Το πρόγραμμα θα κάνει για πρώτη φορά πρεμιέρα στις αρχές Μαΐου προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα τουριστικά καταλύματα κατά την περίοδο αιχμής (Ιουλίου-Αυγούστου) αλλά και να μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους οι δικαιούχοι κατά τις αργίες του Πάσχα και της Άνοιξης σε πιο προσιτές τιμές από ό,τι είθισται. Υπενθυμίζεται πως ο Κοινωνικός Τουρισμός συνήθως άρχιζε τον Ιούνιο.

Η προτεραιότητα

Το πρόγραμμα θα δώσει προτεραιότητα και σε πολύτεκνες οικογένειες. Δηλαδή αυτές θα εισέρχονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) προκειμένου να ελαφρυνθούν οικονομικά οικογένειες με πολλά τέκνα αλλά και να μπορούν να κάνουν διακοπές ανεξαρτήτως εισοδήματος .

Η νέα κατηγορία δικαιούχων

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν πλήρως οι ανάδοχες μητέρες. Η εν λόγω κατηγορία των πολιτών θα λάβει το voucher του Κοινωνικού Τουρισμού, αλλά εξισωθεί και με τις φυσικές και θετές μητέρες σε όλες τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.



Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το πρόγραμμα τα εξής:

Ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας χορηγούνται πλέον:

σε φυσικές μητέρες

σε θετές μητέρες

σε ανάδοχες μητέρες.

σε μητέρες μέσω παρένθετης κύησης

Δικαιούχοι του προγράμματος αναμένεται να είναι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι:

που συγκέντρωσαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ή που τους χορηγήθηκαν από τη ΔΥΠΑ 50 ημέρες ειδικής άδειας για τη προστασία μητρότητας

ή που πήραν επιδότηση ανεργίας για διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών. Αυτό αντιστοιχεί σε 50 ημερήσια επιδόματα

ή που συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) αλλά και που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ τηε ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

