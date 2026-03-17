Πάτρα: Καθυστέρηση στα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω του Κανονισμού Λειτουργίας- Στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα

Στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να τεθεί το επόμενο διάστημα το ζήτημα της λειτουργίας των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η Αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου, «δεν προχώρησε η ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας για αυτό και όλη η καθυστέρηση που παρατηρείται», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για βασική προϋπόθεση προκειμένου να ξεκινήσει το σύστημα. Όπως σημειώνει, «το θέμα θα συζητηθεί συνολικά σε προσεχή συνεδρίαση, όπου θα εξεταστούν όλες οι σχετικές παράμετροι».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η διάθεση 67 κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, εκ των οποίων τέσσερα θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για άτομα με αναπηρία. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε οκτώ κομβικά σημεία της πόλης, όπως το πάρκινγκ Καλετζώτη, την Τριών Συμμάχων (Μόλος), το Παλαιό και το Νέο Δημαρχείο, την Αγορά Αργύρη, τα Ψηλαλώνια, καθώς και τις πλατείες Γεωργίου και Ομονοίας.

Η κ. Τογιοπούλου επισημαίνει ότι «μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο θα καθοριστούν κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας, όπως η χρονική διάρκεια δανεισμού των ποδηλάτων, η οποία δεν θα είναι απεριόριστη, αλλά και το πλαίσιο επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων χρήσης».

Τέλος, το σύστημα προβλέπει δωρεάν χρήση για τους πολίτες, με κάθε χρήστη να αποκτά ηλεκτρονική ταυτότητα με μοναδικό barcode. Η επιστροφή των ποδηλάτων θα γίνεται αποκλειστικά σε σταθμούς φόρτισης, διαφορετικά το σύστημα θα συνεχίζει να εμφανίζει το ποδήλατο ως ενεργό στον συγκεκριμένο χρήστη.

