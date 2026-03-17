Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές, πτώση θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με την άνοιξη να δίνει την σκυτάλη και πάλι στον χειμώνα. Η θερμοκρασία θα πέσει αρκετά, ενώ επιστρέφουν οι βροχές.

Η αλλαγή του καιρού είναι εμφανής με την θερμοκρασία να έχει πέσει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα υπάρχουν επίσης βοριάδες, αλλά και χιόνια στα ορεινά.

Η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε δύο κύματα με το πρώτο να ξεκινά από σήμερα με τις βροχές να έχουν την τιμητική τους. Το δεύτερο κύμα θα ξεκινήσει από το βόρειο Ιόνιο δίνοντας πιο έντονες βροχές και πιο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Σήμερα, Τρίτη, ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν και σε ορισμένες περιοχές θα συνοδευτούν από τοπικές βροχοπτώσεις. Αρχικά τα φαινόμενα θα εμφανιστούν στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ από το απόγευμα προς το βράδυ θα επεκταθούν και στα νότια, επηρεάζοντας κυρίως τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα.

Όσον αφορά τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση για την Αθήνα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά το δεκαήμερο ξεκινά με σχετικά ήπιο καιρό και μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 16 βαθμούς. Από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η πιο ψυχρή περίοδος τοποθετείται από την Πέμπτη έως το Σάββατο, με μέγιστες στους 13-14 βαθμούς και ελάχιστες γύρω στους 10-11 βαθμούς ή και χαμηλότερα, ενώ αυξάνονται και οι πιθανότητες για βροχές. Στη συνέχεια ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και λιγότερα φαινόμενα. Προς το τέλος του διαστήματος η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 17-18 βαθμούς, με παροδικές νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα.