Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας προ των πυλών - Έρχονται βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

Αλλάζει ο καιρός - Επηρεάζονται έντονα Αιγαίο και Κρήτη
Σε τροχιά αλλαγής εισέρχεται σταδιακά ο καιρός στη χώρα, καθώς δύο διαδοχικές διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα που ανέλυσε ο Θοδωρής Κολυδάς, το σύστημα βρίσκεται ήδη προ των πυλών, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα.
Το χρονοδιάγραμμα της μεταβολής
Η αλλαγή θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά από την Τρίτη 17/3:
- Τρίτη και Τετάρτη: Τα φαινόμενα θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και δεν θα επηρεάσουν το σύνολο της επικράτειας.
-Πέμπτη και Παρασκευή: Η κακοκαιρία εντείνεται καθώς οι βροχές θα γίνουν γενικευμένες, επηρεάζοντας πλέον το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με έμφαση στις περιοχές του Αιγαίου και την Κρήτη.
Το κύριο χαρακτηριστικό της δεύτερης διαταραχής θα είναι η σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα εντείνει σημαντικά την αίσθηση του ψύχους, κάνοντας τις συνθήκες σαφώς πιο χειμερινές.
Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Κολυδάς:
«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο συστήματα που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας. Αυτά θα δώσουν όχι μόνο αξιόλογες βροχές, αλλά και χιονοπτώσεις. Υπάρχει μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα, τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (θα το δούμε τις επόμενες μέρες), ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές».
Ολόκληρη η ανάρτηση Κολυδά
Η πρώτη εκτίμηση για τον καιρό, ανήμερα 25ης Μαρτίου
Αν η τάση αυτή επιβεβαιωθεί, η 25η Μαρτίου δεν φαίνεται να είναι γενικά ηλιόλουστη και σταθερή παντού. Κάποιες περιοχές ίσως έχουν ήλιο, αλλά σε πολλές άλλες αναμένονται βροχές ή συννεφιά.
Ο καιρός την Τρίτη
Την Τρίτη στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοποννήσο και την Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη
Την Τετάρτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά.
Ο καιρός την Πέμπτη
Την Πέμπτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα νότια με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.
Ο καιρός την Παρασκευή
Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
