Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας προ των πυλών - Έρχονται βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

Αλλάζει ο καιρός - Επηρεάζονται έντονα Αιγαίο και Κρήτη

Σε τροχιά αλλαγής εισέρχεται σταδιακά ο καιρός στη χώρα, καθώς δύο διαδοχικές διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα που ανέλυσε ο Θοδωρής Κολυδάς, το σύστημα βρίσκεται ήδη προ των πυλών, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα. Το χρονοδιάγραμμα της μεταβολής

Η αλλαγή θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά από την Τρίτη 17/3: - Τρίτη και Τετάρτη: Τα φαινόμενα θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και δεν θα επηρεάσουν το σύνολο της επικράτειας. -Πέμπτη και Παρασκευή: Η κακοκαιρία εντείνεται καθώς οι βροχές θα γίνουν γενικευμένες, επηρεάζοντας πλέον το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με έμφαση στις περιοχές του Αιγαίου και την Κρήτη. Το κύριο χαρακτηριστικό της δεύτερης διαταραχής θα είναι η σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα εντείνει σημαντικά την αίσθηση του ψύχους, κάνοντας τις συνθήκες σαφώς πιο χειμερινές. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Κολυδάς: «Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο συστήματα που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας. Αυτά θα δώσουν όχι μόνο αξιόλογες βροχές, αλλά και χιονοπτώσεις. Υπάρχει μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα, τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (θα το δούμε τις επόμενες μέρες), ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές». Ολόκληρη η ανάρτηση Κολυδά

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ <br>Όπως διακρίνεται και στη δορυφορική εικόνα το σύστημα που θα μας επηρεάσει βρίσκεται "προ των πυλών" Θα επηρεαστούμε από δύο διαταραχές και από την Τρίτη και κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα αλλάξει αισθητά στη χώρα μας. <br>Ιδιαίτερο… <a href="https://t.co/9p6cVneb82">pic.twitter.com/9p6cVneb82</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2033483258088861715?ref_src=twsrc%5Etfw">March 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>