Πάτρα: Χωρίς ταξί την Τρίτη - Δεν θα μεταφέρονται ούτε μαθητές

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες Ταξί στην Πάτρα την Τρίτη 17 Μαρτίου, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων «Ο Άγιος Χριστόφορος», το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως την Κυριακή 15 Μαρτίου και αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 05:00 το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα και ώρα 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των επαγγελματιών ταξί στην αίθουσα της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α., στην οδό Αράτου 21 στην Πάτρα. Σκοπός της συνέλευσης είναι η ενημέρωση των μελών για το νομοσχέδιο που, όπως αναφέρουν, κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στη Βουλή και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που – σύμφωνα με τον κλάδο – επηρεάζουν άμεσα το επάγγελμα των οδηγών ταξί.

Το Σωματείο καλεί όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι «ο αγώνας αφορά το μέλλον του επαγγέλματος».

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας δεν θα πραγματοποιηθούν τα σχολικά δρομολόγια ταξί, με τους οδηγούς να καλούνται να ενημερώσουν άμεσα γονείς, κηδεμόνες και σχολικές μονάδες.





















