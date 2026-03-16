Η μία μετά την άλλη αρνούνται το άσυλο της Αυστραλίας οι αθλήτριες της εθνικής Ιράν

Ακόμη μια επιστρέφει στην πατρίδα της

Σε ένα πραγματικό θρίλερ έχει μετατραπεί η υπόθεση των αθλητριών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, καθώς αρκετές από αυτές φαίνεται να επέστρεψαν τελικά στη χώρα τους. Συνολικά επτά μέλη της ιρανικής αποστολής στο Κύπελλο Ασίας (έξι αθλήτριες και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου) είχαν ζητήσει άσυλο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αυστραλία, προκαλώντας διεθνή αίσθηση. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες πέντε από αυτές απέσυραν τις αιτήσεις τους και αναχώρησαν, με τελευταίο παράδειγμα την αρχηγό της ομάδας και πρώτη σκόρερ της εθνικής, Ζάχρα Γκανμπάρι.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Zahra Ghanbari, the captain of the Iranian women’s football team, has withdrawn her bid for asylum in Australia, according to Iran’s IRNA news agency, making her the fifth member of the delegation to change her mind.<br><br> LIVE updates: <a href="https://t.co/hwNl27GNWQ">https://t.co/hwNl27GNWQ</a> <a href="https://t.co/W64WynJkGO">pic.twitter.com/W64WynJkGO</a></p>— Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://twitter.com/AJEnglish/status/2033172873569780116?ref_src=twsrc%5Etfw">March 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επαίνεσαν την απόφασή της, με το πρακτορείο IRNA να αναφέρει ότι «επιστρέφει στην αγκαλιά της πατρίδας», ενώ το πρακτορείο Mehr χαρακτήρισε την απόφαση «πατριωτική». Η αυστραλιανή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι οι παίκτριες είχαν επανειλημμένα τη δυνατότητα να παραμείνουν και να συνεχίσουν τη διαδικασία ασύλου. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές επέλεξαν να επιστρέψουν, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, σημείωσε ότι οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν μέσα σε ένα «εξαιρετικά δύσκολο και πιεστικό πλαίσιο». Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν ταξίδεψε στην Αυστραλία για διεθνείς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη χώρα, επτά μέλη της αποστολής αποφάσισαν να ζητήσουν πολιτικό άσυλο, φοβούμενα αντίποινα αν επέστρεφαν στο Ιράν. Η απόφαση αυτή συνδέθηκε με ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πατρίδα τους: οι παίκτριες αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο της χώρας πριν από τον πρώτο τους αγώνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική κατάσταση και τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Iran’s women footballers refused to sing their country’s national anthem before their Asia Cup match against South Korea on Monday night<br><br>Find out more <a href="https://t.co/Ib8jmCELDx">https://t.co/Ib8jmCELDx</a> <a href="https://t.co/pYYrZk9abT">pic.twitter.com/pYYrZk9abT</a></p>— Telegraph Football (@TeleFootball) <a href="https://twitter.com/TeleFootball/status/2028773101882777948?ref_src=twsrc%5Etfw">March 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η στάση τους προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κύκλους προσκείμενους στο καθεστώς, όπου χαρακτηρίστηκαν ακόμη και «προδότριες». Μάλιστα φέρεται να δέχθηκαν έντονες πιέσεις καθώς στον αμέσως επόμενο αγώνα χαιρέτησαν στρατιωτικά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"> En esta ocasión, antes de enfrentarse a Australia en la Copa Asiática Femenina de la AFC, la selección de Irán ha realizado el saludo militar mientras sonaba su himno.<a href="https://t.co/QiZmUzDypv">pic.twitter.com/QiZmUzDypv</a></p>— Real Politik FC (@RPolitikFC) <a href="https://twitter.com/RPolitikFC/status/2029542446921638207?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>