Μέση Ανατολή: Επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ, drones στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις και το Ιράν να εξαπολύει δριμεία επίθεση την Κυριακή . Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα είναι «πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ» αν οι σύμμαχοι δεν συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά θα είναι ανοιχτά «πλην των ΗΠΑ και των συμμάχων τους». Αναστέλλονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έπειτα από επίθεση ιρανικών drones. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη νότια Βηρυτό

Εικόνες από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Τα ΗΑΕ δηλώνουν ότι τα συστήματα αεράμυνας ανταποκρίνονται σε απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δηλώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας του ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε ορισμένα μέρη της χώρας ήταν αποτέλεσμα των συστημάτων αεράμυνας που αναχαίτιζαν τα εισερχόμενα βλήματα. Η ανάρτηση στο X αναφέρει: «Τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυραύλους και εισερχόμενα drones που προέρχονται από το Ιράν, και το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αεράμυνας που αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και μαχητικών αεροσκαφών που αναχαίτισαν drones και περιφερόμενα πυρομαχικά.» Νωρίτερα το κύριο αεροδρόμιο του Ντουμπάι καθήλωσε τις πτήσεις αφού ένα drone χτύπησε μια δεξαμενή καυσίμων κοντά και προκάλεσε πυρκαγιά.