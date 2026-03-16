Βγήκε στο μπαλκόνι και απειλούσε περίοικους με κυνηγετικά όπλα

Ακούσια νοσηλεία διέταξε ο εισαγγελέας
Άνδρας, 71 ετών, καταγγέλθηκε ότι βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του και κρατώντας δύο κυνηγετικά όπλα, απειλούσε τους περιοίκους για τη ζωή τους. Το περιστατικό καταγγέλθηκε το περασμένο Σάββατο σε χωριό του δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Ο ηλικιωμένος συνελήφθη, ενώ από την εισαγγελική Αρχή διατάχθηκε να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση με ακούσια νοσηλεία.
