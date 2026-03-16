«Μάχη» Λεχουρίτη- Μπέσκου για τον Οδοντωτό στο facebook με αιχμή τις δηλώσεις περί επικινδυνότητας

Ερωτηματικά και έντονο σχολιασμό προκάλεσε η ανάρτηση που έκανε, την Κυριακή, στο προσωπικό του προφίλ στο facebook, ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαβρύτων, Αλέξης Λεχουρίτης, σχετικά με δικηγόρο από το Αίγιο που το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και αναφέρεται στο ζήτημα της ασφάλειας του Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού- Καλαβρύτων.

Η ανάρτηση άφηνε αιχμές, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει ευθέως το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν, γεγονός που προκάλεσε σειρά σχολίων και ερωτήσεων κάτω από τη δημοσίευση, στα οποία ο κ. Λεχουρίτης δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις, παρά τις σχετικές παρεμβάσεις χρηστών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λεχουρίτης έγραψε: «Αληθεύει ότι ο κ. δικηγόρος εξ Αιγίου που βγαίνει στα κανάλια και αναφέρεται στην ασφάλεια του Οδοντωτού είναι νομικός σύμβουλος της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας;»

Στα σχόλια που ακολούθησαν, παρενέβη και ο πρόεδρος του Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου, Γιώργος Μπέσκος, ο οποίος -όπως φαίνεται- θεώρησε ότι η ανάρτηση απευθυνόταν σε εκείνον και τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα της ασφάλειας του Οδοντωτού.

Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το ζήτημα της αναστολής των δρομολογίων από τον ΟΣΕ βρίσκεται στο επίκεντρο

Συγκεκριμένα, ο Αιγιώτης δικηγόρος έγραψε: «130 χρόνια δεν είχε σκοτωθεί κανείς» λένε κάποιοι… Και στα Τέμπη πριν την τραγωδία, είχε σκοτωθεί κανείς;

Ακούω ορισμένους να με κατηγορούν επειδή έγιναν αναφορές για την ασφάλεια του Οδοντωτού. Φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν ότι επειδή έγιναν αναφορές… σταμάτησε το τρένο.

Δηλαδή τι ακριβώς προτείνουν;

Να μη μιλάει κανείς για κινδύνους;

Να περιμένουμε να γίνει το κακό για να κινηθούν όλοι;

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει επανειλημμένα περιστατικά εγκλωβισμών επιβατών, επεμβάσεις της ΕΜΑΚ, τεχνικές βλάβες και επικίνδυνες καταστάσεις στη γραμμή.

Τότε όμως κανείς από αυτούς δεν μιλούσε.

Κανείς δεν διαμαρτυρόταν.

Κανείς δεν πίεζε για έργα προστασίας.

Όλοι θυμούνται τώρα να φωνάζουν.

Εδώ και δυόμισι χρόνια έγιναν συγκεκριμένες αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές και τη Δικαιοσύνη με έναν μόνο στόχο: να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή πριν συμβεί μια τραγωδία.

Και σήμερα οι ίδιοι οι αρμόδιοι φορείς παραδέχονται ότι υπάρχουν κατολισθήσεις, επικίνδυνα σημεία και ανάγκη γεωλογικών μελετών.

Άρα ποιος είχε δίκιο;

Αν αύριο σκοτωνόταν ένας άνθρωπος τι θα έλεγαν;

Ότι «δεν πειράζει γιατί 130 χρόνια δεν είχε σκοτωθεί κανείς»;

Η πρόληψη υπάρχει για να μην υπάρξει το πρώτο θύμα.

Η αλήθεια είναι απλή:

οι αναφορές δεν έκλεισαν τη γραμμή. Οι κίνδυνοι που κάποιοι επέλεγαν να αγνοούν την έκλεισαν.

Και όσοι σήμερα παριστάνουν τους τιμητές, ας απαντήσουν σε ένα ερώτημα:

Τόσα χρόνια που υπήρχαν εγκλωβισμοί, βλάβες και επεμβάσεις της ΕΜΑΚ, πού ήταν;

Γιατί τότε σιωπούσαν. Η προσπάθεια ορισμένων να μετατρέψουν ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας σε κουτσομπολιό είναι τουλάχιστον ντροπιαστική.

Εδώ και δύο χρόνια έγιναν συγκεκριμένες αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές και τη Δικαιοσύνη για την ασφάλεια της γραμμής του Οδοντωτού, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, όπως προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων για την προστασία των πολιτών.

Σήμερα οι ίδιοι οι αρμόδιοι φορείς παραδέχονται ότι υπάρχουν κατολισθήσεις, επικίνδυνα σημεία και ανάγκη γεωλογικών μελετών, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για προκαταρκτική εξέταση για την επικινδυνότητα της γραμμής.

Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ποιος έλεγε την αλήθεια και ποιος σιωπούσε.

Κάποιοι επί χρόνια ενδιαφέρονταν μόνο για τις εισπράξεις και την τουριστική εικόνα.

Τώρα προσπαθούν να στοχοποιήσουν όποιον μίλησε για την ασφάλεια των επιβατών.

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποιος μιλάει.

Το ερώτημα είναι γιατί τόσα χρόνια δεν έγιναν τα έργα προστασίας που έπρεπε να έχουν γίνει.

Η αλήθεια, όσο κι αν ενοχλεί κάποιους, δεν κρύβεται».