Mέση Ανατολή: Διπλωματικός πυρετός για τα Στενά του Ορμούζ - Τραμπ "Το Ιράν θέλει συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμο"

Σταδιακή επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Ντουμπάι, ο Τραμπ πιέζει τους συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ.

Συνεχίζεται για 17η μέρα η πολεμική σύγκρουση σε πολλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή.

16:32

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Φωτιά σε κτίριο μετά από επίθεση με drone

Μια επίθεση με drone σήμερα προκάλεσε φωτιά σε κτίριο στο εμιράτο Ουμ Αλ Κουάιν στα βόρεια Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, τόνισαν οι αρχές.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του εμιράτου έλαβαν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση του συμβάντος», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το κτίριο που έγινε στόχος.

16:25

IEA: Πιθανή νέα απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Οι χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε νέα απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου «εφόσον και αν χρειαστεί», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού Φατίχ Μπιρόλ.

Οπως ανέφερε, ακόμη και μετά τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων στην ιστορία που έχει ήδη αποφασιστεί, οι χώρες του IEA θα εξακολουθούν να διαθέτουν πάνω από 1,4 δισ. βαρέλια στα στρατηγικά τους αποθέματα.



16:04

Τραμπ: Το Ιράν θέλει συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον «τα πάει πολύ καλά» στη σύγκρουσή της με το Ιράν. Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στο PBS News, ο Τραμπ δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη του, οι Ιρανοί «θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι το νησί Χαργκ είναι «εκτός λειτουργίας, εκτός από τους αγωγούς», τους οποίους, όπως είπε, ο στρατός άφησε ανέπαφους, καθώς και τις υποδομές στην Τεχεράνη. Οταν ρωτήθηκε για την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, ο Τραμπ είπε ότι οι τιμές θα πέσουν «μόλις τελειώσει ο πόλεμος».



15:54

Διπλωματικές πηγές: Το ζήτημα της επίθεσης σε ελληνόκτητα πλοία έθεσε στις Βρυξέλλες ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Το ζήτημα της επίθεσης στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έξω από το Νοβοροσίσκ το πρωί του Σαββάτου έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Οπως υπενθύμισε άλλωστε, επίθεση είχαν δεχτεί ξανά στη Μαύρη Θάλασσα ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια τον Ιανουάριο, ενώ επίθεση είχε δεχτεί τάνκερ στα νοτιοδυτικά της Κρήτης τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο υπουργός Εξωτερικών αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες ενέργειες και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ενωση να λάβει συντονισμένη δράση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας που γίνεται με καθ’ όλα νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για το ζήτημα ενημέρωσε άλλωστε και τον Ουκρανό ομόλογό του.

15:41

Ισπανία: Αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής της σε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή στα Στενα του Ορμούζ, επειδή κρίνει παράνομο τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ισπανίας.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει κατακρίνει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και έχει απαγορεύσει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν κοινά λειτουργούμενες βάσεις στη νότια Ισπανία.

Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια του Στενού καθώς και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για ένα «πολύ κακό μέλλον» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετάσχουν σε αυτή τη στρατιωτική αποστολή.

15:27

Προς αναβολή η συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ όπως ενημερώσει ο Λευκός Οίκος

15:24

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν

15:15

Κατάρ: Αναφορές για εκρήξεις στη Ντόχα

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι αναχαίτισαν μια πυραυλική επίθεση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν μια πυραυλική επίθεση που είχε στόχο το Κράτος του Κατάρ», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας με ανάρτηση στο X, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο σε αντίποινα για την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του.

15:10

Ισραήλ: Οι εκτοπισμένοι Λιβανέζοι δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των Ισραηλινών

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε σήμερα ότι οι εκτοπισμένοι Λιβανέζοι δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των Ισραηλινών που ζουν κοντά στα σύνορα.

«Οι εκατοντάδες χιλιάδες σιίτες κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί και συνεχίζουν να απομακρύνονται από τα σπίτια τους στο νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό, δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους νότια της περιοχής του ποταμού Λιτάνι», κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, «μέχρι να η ασφάλεια των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ να είναι εγγυημένη», δήλωσε ο Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

15:00

ΗΑΕ: Ενισχύουμε τους δεσμούς με τις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις του Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «ενισχύουν ακόμη περισσότερο» τη συνεργασία τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις ιρανικές επιθέσεις, δήλωσε η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας Ριμ Αλ-Χασίμι.

Σε συνέντευξή της στο αυστραλιανό ABC, τόνισε ότι οι επιθέσεις δεν θα οδηγήσουν τα ΗΑΕ να επανεξετάσουν τη φιλοξενία αμερικανικών βάσεων, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση με τις ΗΠΑ αποτελεί μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό.

14:54

Το Κατάρ αναχαίτισε επίθεση με πύραυλο

Το υπουργείο Αμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση.

Η ανακοίνωση έγινε λίγα λεπτά αφότου οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω κινητών τηλεφώνων στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές.

14:46

Fox News: Ο Τραμπ συνομιλεί με Ευρωπαίους συμμάχους και πολλές χώρες για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε επαφές με Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς και με αρκετές χώρες της περιοχής για να εξετάσουν τρόπο διασφάλισης των διελεύσεων πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, όπως ανέφερε το Fox News.



14:36

Εκρήξεις στην Ντόχα

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, σύμφωνα το Reuters.

14:28

Μπέσεντ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ για να τροφοδοτηθεί ο κόσμος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «εντάξει» αν κάποια ιρανικά, ινδικά και κινεζικά πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμπούζ προς το παρόν, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι τυχόν δράση για τη μείωση της ανόδου των τιμών θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

«Βλέπουμε όλο και περισσότερα τάνκερ να περνούν. Τα ιρανικά πλοία ήδη φεύγουν, και επιτρέπουμε να συμβεί αυτό για να τροφοδοτηθεί ο υπόλοιπος κόσμος. Εχουμε δει ινδικά πλοία να φεύγουν τώρα … πιστεύουμε ότι κάποια κινεζικά πλοία επίσης έχουν περάσει», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC.

14:20

Η Δανία ζητά «ευρωπαϊκή αντίδραση» για τα Στενά του Ορμούζ

Η Ευρώπη θα πρέπει να κρατήσει ανοιχτό μυαλό σχετικά με τη βοήθεια για την εξασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στη διώρυγα του Ορμούζ, ακόμη και αν η ήπειρος δεν υποστηρίζει την απόφαση ΗΠΑ–Ισραήλ για πόλεμο κατά του Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους, πριν από συνομιλίες στις Βρυξέλλες με συναδέλφους του υπουργούς Εξωτερικών της Ε.Ε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Δανία δεν έχει λάβει ακόμη αίτημα βοήθειας από τις ΗΠΑ.

14:17

Επιδρομή του Ισραήλ «σε στρατιωτικό συγκρότημα» - «Χτύπημα στην καρδιά της Τεχεράνης»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε συγκρότημα που ανήκει στο ιρανικό καθεστώς, κάνοντας λόγο για «χτύπημα στην καρδιά της Τεχεράνης».

«Η Ισραηλινή Αεροπορία, ενεργώντας βάσει ακριβών πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), κατέστρεψε συγκρότημα σχετικό με το διάστημα που ανήκει στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη ικανοτήτων επίθεσης κατά δορυφόρων, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους δορυφόρους του Ισραήλ όσο και διαστημικούς πόρους άλλων χωρών σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η ανακοίνωση των IDF.

14:09

Συνάντηση της Χαμάς με επιτροπή υπό την ηγεσία Τραμπ

Απεσταλμένοι από το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Χαμάς στο Κάιρο, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η εκεχειρία στη Γάζα, η οποία δέχεται σοβαρές πιέσεις από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν βομβαρδισμούς στο Ιράν, ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters.

Μετά τη συνάντηση, όπως αναφέρει το Reuters, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ανοίξει εκ νέου η μοναδική διάβαση για πεζούς μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, η οποία είχε κλείσει μετά την έναρξη της εκστρατείας βομβαρδισμών στο Ιράν.

13:55

Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ κατηγορούν το Ιράν για «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Η συνέχιση των ιρανικών επιθέσεων κατά χωρών της περιοχής «αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», κατήγγειλαν ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μποχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων WAM των Εμιράτων.

«Και οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη για άμεση παύση της στρατιωτικής κλιμάκωσης (…) και τη σημασία να προτιμηθεί σοβαρός διάλογος και τα διπλωματικά μέσα», χωρίς να απευθύνουν ρητή αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

13:50

Αστυνομική έρευνα για νέα έκρηξη στο Αμστερνταμ

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε έρευνα για έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε κτίριο γραφείων στο Αμστερνταμ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ίδια εξτρεμιστική οργάνωση που είχε αναλάβει επίσης την ευθύνη για πρόσφατη έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο της περιοχής.

Η οργάνωση έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη για προηγούμενες επιθέσεις σε συναγωγές στο Ρότερνταμ και στην γειτονική Λιέγη του Βελγίου. Οι επιθέσεις είχαν ήδη οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στους εβραϊκούς χώρους στο Αμστερνταμ.

13:44

Μπέσεντ για συνάντηση Τραμπ‑Σι: Ο Τραμπ ίσως θελήσει να παραμείνει στις ΗΠΑ εν μέσω πολέμου

Ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, σχολίασε ότι η προγραμματισμένη σύνοδος μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να επαναπρογραμματιστεί. Εξήγησε ότι ο Τραμπ ενδεχομένως θα αποφασίσει να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.