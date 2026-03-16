Αχαΐα: Ανέλπιστη η συμμετοχή στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ- «Περιμέναμε 5.000 και ήρθαν 10.513»

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συμμετοχή των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ, στις εσωκομματικές κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στην Αχαΐα, προκαλώντας ικανοποίηση στα τοπικά στελέχη του κόμματος.

Η προσέλευση ξεπέρασε την αρχική εκτίμηση, των 5.000 ατόμων, καθώς συνολικά 10.513 άτομα συμμετείχαν στη διαδικασία, ενώ αρκετοί πολίτες εγγράφηκαν στο κομματικό μητρώο ακόμη και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Η μεγάλη συμμετοχή είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί ωριαία παράταση στη διαδικασία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που περίμεναν στις ουρές μέχρι αργά το απόγευμα.

Στην Πάτρα και στους υπόλοιπους δήμους του νομού, περισσότεροι από 200 υποψήφιοι διεκδίκησαν συνολικά 127 θέσεις συνέδρων, επιδιώκοντας την ισχυρή παρουσία της Αχαΐα στο επερχόμενο συνέδριο του κόμματος. Τα ονόματα των 65 συνέδρων που εκλέγονται από την Πάτρα αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μοίραλης, μιλώντας στο thebest.gr, αναφέρει ότι η συμμετοχή στις εσωκομματικές κάλπες ξεπέρασε κάθε αρχική εκτίμηση, που ήταν 5.000, γεγονός που, όπως τόνισε, αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των μελών και φίλων του κόμματος για τη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων στην Αχαΐα.

Επίσης, ζήτησε συγνώμη από τους πολίτες που περίμεναν για αρκετή ώρα, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη προσέλευση προκάλεσε τις καθυστερήσεις, οι οποίες όμως κρίθηκαν αναπόφευκτες λόγω της μεγάλης συμμετοχής. Τέλος, πρόσθεσε, ότι η εικόνα της συμμετοχής στέλνει μήνυμα ενεργοποίησης της κομματικής βάσης στην περιοχή και ενισχύει την προσπάθεια για ισχυρή παρουσία της Αχαΐας στις εσωκομματικές διαδικασίες αλλά και ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.

Αναλυτικά, ανά Δήμο, ψήφισαν:

ΔHMOΣ ΠATPEΩN - ΣYNOΛO: 6527

-11ο ΔHMOTIKO: 2696

-2ο ΓYMNAΣIO: 2352

-PIO: 740

-OBPYA: 739

-EPYMANΘOΣ: 807

-ΔYTIKH AXAIA: 1352

-KAΛABPYTA: 119

-AIΓIAΛEIA: 1708

Στην Αιγιάλεια εκλέγονται 23:

Σταυρόπουλος Μιλτιάδης

Μαρινόπουλος Παναγιώτης

Πλατάνου Χριστίνα

Παρίση Αδαμαντία

Παλαιολόγου Ανδρέας

Παγώνης Κωνσταντίνος

Καμήτσου Αγγελική

Καραθανασοπούλου Παρασκευή

Μαρνέλη Ελευθερία

Γκίκας Γιώργος

Μελισσάρης Γιώργος

Οικονόμου Κυριακή

Σταθακόπουλος Ιωάννης

Γεωργόπουλος Γεώργιος

Μπακρόζη Μαρία

Κάγκαλου Λευκή

Θανασούλιας Κωνσταντίνος

Πλατή Αγγελική

Φιλιππόπουλος Βασίλειος

Σπυρόπουλος Παναγιώτης

Τσουρέκη Παναγιώτα

Φιλιππόπουλος Γεώργιος

Μαγκλάρας Ανδρέας

Στη Δυτικής Αχαΐα, εκλέγονται 18:

Ανδρέας Κανελλόπουλος

Δημήτριος Μπεκίρης

Ελευθέριος Ιωσηφίδης

Ιορδάνης Πλώτας

Ιωάννης Ασκούνης

Σπυρίδων Καραχάλιος

Ιωάννης Πετρόπουλος

Δημήτριος Μπάτσικας

Φίλιππος Γριτσώνης

Κωνσταντίνος Καλαντζόπουλος

Παναγιώτης Γερασιμόπουλος

Γεώργιος Πολυζώης

Λαμπρινή Σολωμού

Σταυρούλα Ταπεινού

Αμολοχίτη Παρασκευή

Βασιλική Μαντέλου

Γεωργία Μπάτση

Ελένη Κολλιοπούλου

Στα Καλάβρυτα, εκλέγονται 7:

Γράψας Νικόλαος

Μάντας Ιωάννης

Σταματοπούλου Μαρία

Στεφανοπούλου Αναστασία

Τζόβολος Ευθύμιος

Χαντζής Πέτρος

Χρόνης Χρήστος

Στοn Ερύμανθο, εκλέγονται 14:

Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Γεωργαντόπουλος Γεώργιος

Μαραχώρης Νίκος

Μανέττας Ιωάννης

Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

Κοντογιαννάτος Γεράσιμος

Γιωτόπουλος Βασίλης

Γεωργίου Βασίλης

Γεωργαντόπουλος Λεωνίδας

Παπαδοπούλου Γεωργία

Κωστοπούλου Αγγελική

Μυλωνά Ασημίνα

Ψύλλια Παναγούλα

Μπαρδάκη Μαρία