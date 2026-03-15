ΠΑΣΟΚ: Πάνω από 10.000 πήγαν στις κάλπες για τους συνέδρους

Μεγάλη ήταν η προσέλευση στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα για την εκλογή συνέδρων με αισθητή τη συμμετοχή νέων σε ηλικία ανθρώπων.

Συνολικά 10.513 μέλη και φίλοι του κόμματος προσήλθαν στις κάλπες σε ολόκληρο τον νομό.

Στον Δήμο Πατρέων ψήφισαν 6.527 άτομα.

Στους υπόλοιπους δήμους της Αχαΐας η συμμετοχή διαμορφώθηκε ως εξής: στον Δήμο Ερυμάνθου ψήφισαν 807 άτομα, στη Δυτική Αχαΐα 1.352, στα Καλάβρυτα 119 και στην Αιγιάλεια 1.708 ψηφοφόροι.