Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την εξόφληση του φόρου

Ορισμένα «μυστικά» για τον τρόπο εξόφλησης του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 θα πρέπει να γνωρίζουν φέτος οι πολίτες προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με έξτρα επιβαρύνσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν σχετικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις προκειμένου να λύσει τις απορίες των φορολογουμένων αναφορικά με το θέμα αυτό.

Υπενθυμίζεται πως από σήμερα θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myAADE τη φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Ωστόσο, στις 31 Ιουλίου 2026 λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και σε νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ακολουθούν, οι ερωτήσεις και απαντήσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025. Αναλυτικά:

Πώς μπορώ να εξοφλήσω τον φόρο εισοδήματος

Είτε εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026 με έκπτωση από 2% έως 4% .

Είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, όπου η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2026 και η 8η δόση, η τελευταία θα πρέπει να πληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2027.

Είτε σε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας.

Είτε έως και σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Πώς μπορώ να εξασφαλίσω το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος

Θα πρέπει η υποβολή της φορολογικής δήλωσης να γίνει έως τις 30 Απριλίου 2026 και ο φόρος εισοδήματος να αποπληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου εφάπαξ.

Αντίστοιχα, έκπτωση:

–3% στην εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα έχουν όσοι προχωρήσουν στην υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης έως τις 15 Ιουνίου 2026.

–2% στην καταβολή του φόρου εισοδήματος θα έχουν οι πολίτες που θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Τι επιβάρυνση θα έχει κάποιος εάν πληρώσει τον φόρο εισοδήματος σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας

Εάν ο φορολογούμενος εξοφλήσει τον φόρο εισοδήματος με βάση τον αριθμό των μηναίων δόσεων μεταξύ 2 και 12, τότε θα έχει άμεση χρέωση είτε με το ½ είτε με το 1/3 είτε με το ¼ είτε με το 1/5 είτε με το 1/6 είτε με το 1/7 είτε με το 1/8 είτε με το 1/9 είτε με το 1/10 είτε με το 1/11 είτε με το 1/12 της οφειλής.

Με άλλα λόγια, εάν κάποιος έχει πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ύψος τη συνολικής οφειλής του εκκαθαριστικού, τότε μπορεί να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής μέσω της κάρτας και να χρεωθεί άμεσα στον μηνιαίο λογαριασμό της κάρτας του μόνο ένα μέρος της οφειλής.

Μπορούν όλοι οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος μέσω της πάγιας ρύθμισης σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις και τι τόκο θα έχουν

Όχι, στην ρύθμιση αυτή δεν μπορούν να υπαχθούν όλοι οι φορολογούμενοι. Και αυτό επειδή η ελάχιστη μηνιαία δόση του εισοδήματος θα πρέπει να είναι 30 ευρώ καθώς η ρύθμιση αφορά ποσά άνω των 390 ευρώ.

Επίσης επισημαίνεται πως ο υπολογισμός των τόκων στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης γίνεται με ετήσια επιτόκια:

4,34%,εάν κάποιος εξοφλήσει τον φόρο εισοδήματος σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.

5,84% εάν ο πολίτης αποπληρώσει τον φόρο εισοδήματος από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Διευκρινίζεται πως ο φορολογούμενος που:

– θα καθυστερήσει να καταβάλει τη δόση μέσω της πάγιας ρύθμισης, θα έχει μια προσαύξηση της τάξεως του 15%.

-θα αφήσει απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις θα μείνει εκτός ρύθμισης, καθώς αυτή θα ακυρωθεί και η οφειλή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη.