Νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Άλμα στα 2 ευρώ για την αμόλυβδη, διπλάσια αύξηση για το diesel και έπεται συνέχεια

Ενισχύονται οι φόβοι από το ράλι του πετρελαίου στα 100 δολάρια

Με τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές να παραμένουν στα υψηλά επίπεδα των 100 ευρώ, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται και οι ανατιμήσεις σε όλους τους τύπους καυσίμων, από την αμόλυβδη βενζίνη και το diesel κίνησης, μέχρι το υγραέριο αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, που καταγράφει μέσα σε ένα μήνα άλμα 26,1% ή 30,2 λεπτών ανά λίτρο. Σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με άγνωστο το τέλος του πολέμου, κερδίζουν έδαφος τα απαισιόδοξα σενάρια για την πορεία των τιμών του πετρελαίου και κατά συνέπεια των καυσίμων, που επηρεάζονται σχεδόν άμεσα. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, για την αύξηση της μέσης τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά στο διάστημα του τελευταίου μήνα (15.2.2026-15.3.2026). Σε ένα μήνα το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε από 1,547 ευρώ το λίτρο σε 1,892 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 22,3% ή περίπου 35 λεπτών ανά λίτρο, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της αύξησης της αμόλυβδης βενζίνης. Επίσης, το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον αυξήθηκε από 1,156 ευρώ το λίτρο σε 1,458 ευρώ, εξέλιξη που αποτυπώνει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση μεταξύ των καυσίμων και ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω πίεση στα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η αμόλυβδη 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 10,3%, από 1,734 ευρώ στα 1,913 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων έχει ήδη ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ, διαμορφούμενη στα 2,107 ευρώ το λίτρο. Το υγραέριο κίνησης ακολούθησε, επίσης, ανοδική πορεία με αύξηση 16,4%.