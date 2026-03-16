Λαμία: Αυτή είναι η άτυχη 27χρονη μητέρα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 16:30, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Λαμίας, συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτη τον γιο του, ο οποίος πήγαινε για δουλειά σε περιοχή της Ανθήλης.

Το τραγικό συμβάν συνέβη στον παράδρομο πριν από τον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της Λαμίας.

Στο πένθος έχουν βυθιστεί η Λαμία και τα Τρίκαλα μετά τον τραγικό θάνατο της 27χρονης Αργυρώς, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3).

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, που διέμενε στη Λαμία με καταγωγή από τα Τρίκαλα, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του που είχε καταλήξει εκτός δρόμου.

Τραυματίας βγήκε από το δεύτερο αυτοκίνητο και ο γιος του οδηγού, έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν την 27χρονη την οποία και παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεύτερο ασθενοφόρο μετέφερε και τους άλλους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Λαμία. Δυστυχώς η 27χρονη, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, η άτυχη μητέρα είχε αφιερώσει τη ζωή της στην οικογένειά της. Αφήνει πίσω της τρία παιδιά, ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, την ώρα που ο σύζυγός της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας παράλληλα να διαχειριστεί τόσο τη δική του απώλεια όσο και τον πόνο των παιδιών τους.

Άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα γεμάτη καλοσύνη και αγάπη για την οικογένειά της.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Λαμίας, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τη θλίψη τους για τον άδικο χαμό της.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Λαμίας.