Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία επιχειρηματίας πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού

Ισχυρίστηκε ότι εντόπισε αμφορείς σε καταδύσεις
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται γνωστός επιχειρηματίας με την κατηγορία της αρχαιοκαπηλίας.
Πρόκειται για έναν 50χρονο επιχειρηματία, πρώην σύντροφο πασίγνωστης ηθοποιού, στον οποίο πριν από λίγους μήνες είχε επιβληθεί ποινή δέκα μηνών με αναστολή για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Σήμερα, μετά από καταγγελία για αρχαιοκαπηλία στην Ασφάλεια Κηφισιάς, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου μέσα σε αποθήκη, επιμελώς κρυμμένα μέσα σε χαρτόκουτα, εντόπισαν δέκα αμφορείς από την Ελληνιστική μέχρι και τη νεότερη περίοδο.
Ο 50χρονος συνελήφθη για υπεξαίρεση αλλά και για παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων. Πρόκειται για κακούργημα και αύριο απολογείται ενώπιον του ανακριτή.
Ο ίδιος, ωστόσο, είπε στους αστυνομικούς ότι τα εντόπισε στις Σποράδες κατά τη διάρκεια καταδύσεων που έκανε και ότι δεν γνώριζε την προέλευσή τους.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων διενεργήθηκε έρευνα στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την ελληνιστική περίοδο,
• 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την βυζαντινή περίοδο και
• 2 τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη νεότερη περίοδο.
Σύμφωνα με την αστυνομία τα αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.
