15ο Forum Ενέργειας- Ο Χάρης Δούκας στην Πάτρα: «Έτσι θα νικήσουμε την ενεργειακή φτώχεια»

Με θέμα «Κανένα παιδί χωρίς ενέργεια – Διεκδικώντας ένα βιώσιμο και ζεστό σπίτι», πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στο πλαίσιο του 15ου Forum Ενέργειας.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Στυλιανός Μπλέτσας, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γιώργος Παπατσίμπας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Ευάγγελος Καραχάλιος.

Χάρης Δούκας: «Έτσι θα νικήσουμε την ενεργειακή φτώχεια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και των κοινωνικών προκλήσεων στις μεγάλες πόλεις.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και την ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας. Όπως επισήμανε, περίπου το 75% του κτιριακού αποθέματος της Αθήνας δεν διαθέτει επαρκή μόνωση, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη θέρμανση για πολλούς πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος δημιούργησε Γραφείο Ενεργειακής Φτώχειας, μέσω του οποίου υλοποιούνται δράσεις στήριξης, όπως η μείωση ή ακόμη και ο μηδενισμός δημοτικών τελών για ευάλωτα νοικοκυριά, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους το έχουν ανάγκη, καθώς και η δημιουργία ειδικής «κάρτας ενεργειακής φτώχειας». Παράλληλα, διανέμονται λαμπτήρες LED και υλικά μόνωσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχονται και ειδικές εκπτώσεις για ενεργειακές παρεμβάσεις.

Μέχρι σήμερα, περίπου 1.000 νοικοκυριά, κυρίως μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, έχουν ωφεληθεί από αντίστοιχα προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται και με τη στήριξη ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στις σχολικές υποδομές. Ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περίπου 40 σχολεία, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις για τη βελτίωση του μικροκλίματος της πόλης, όπως η δημιουργία χώρων με ψυχρά υλικά και πράσινες «οάσεις».

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις συνδέονται άμεσα με την υγεία των πολιτών, επισημαίνοντας ότι περίπου 3.000 θάνατοι ετησίως στην Αθήνα αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τεθεί στόχος να φυτευτούν 25.000 δέντρα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ήδη δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο «μικροδάσος» της Αθήνας, στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, με περίπου 500 δέντρα και θάμνους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε με τη συμβολή χορηγιών και τη συνεργασία ειδικών, ακόμη και από την Ιαπωνία. Παράλληλα, προωθούνται σημαντικές αστικές αναπλάσεις, όπως στον Βοτανικό, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε περιοχές που για χρόνια παρέμεναν υποβαθμισμένες.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη, όπως το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά και στις προσπάθειες αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες να καταγράφουν προβλήματα και να επικοινωνούν άμεσα με τον δήμο. Παράλληλα, έγινε αναφορά σε προτάσεις για την ενίσχυση των βιώσιμων μετακινήσεων και των ενεργειακών κοινοτήτων, που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και των σχολικών κοινοτήτων

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γιώργος Παπατσίμπας, ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της σχολικής κοινότητας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Όπως τόνισε, τα σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν ως πυρήνες γνώσης και δράσης, καλλιεργώντας στους μαθητές περιβαλλοντική συνείδηση και υπευθυνότητα απέναντι στις σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις.

Ιδιαίτερο μέρος της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση δράσεων από σχολικές μονάδες της περιοχής, οι οποίες προσεγγίζουν δημιουργικά το ζήτημα της ενέργειας και της βιωσιμότητας.

Ειδικότερα:

·το 3ο ΓΕΛ Πατρών παρουσίασε τη δράση «Υδροδιαχείριση στο πρότυπο των Κάτω Χωρών»,

·το Γυμνάσιο Ρίου τη θεματική «Ενεργειακή Φτώχεια: Από το Σχολείο στην Πόλη – Προς μια Ενεργειακή Δημοκρατία»,

·το 20ό Γυμνάσιο Πατρών τη δράση «Αειφορία στην πράξη: Το σχολείο μας για το περιβάλλον και το κλίμα»,

·ενώ το Ιδιωτικό Γυμνάσιο «Θεμέλιο» παρουσίασε την πρωτοβουλία «Η πρόσβαση στην ενέργεια είναι δικαίωμα».



