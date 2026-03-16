Πάτρα: Οι προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, στην εναρκτήρια εκδήλωση του 15ου Forum Ενέργειας

Το ζήτημα «Η Ελλάδα στο ενεργειακό σταυροδρόμι της Ευρώπης: Υποδομές, Δίκτυα και Περιφερειακή Ανάπτυξη» βρέθηκε στο επίκεντρο της εναρκτήριας εκδήλωσης που αποτέλεσε και την επίσημη έναρξη του 15ου Forum Ενέργειας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον «Σύμβουλο Επιχειρήσεων» σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο ξενοδοχείο My Way.

Σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι κομμάτων και της αυτοδιοίκησης οι οποίοι κατέθεσαν απόψεις για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ενεργειακού τομέα.

Ο εκδότης του «Σ.Ε.» Παναγιώτης Γιαλένιος τόνισε ότι το Forum αντιμετωπίζει όλα αυτά τα χρόνια την ενέργεια ως ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την κοινωνία και τους πολίτες. Όπως ανέφερε, η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομία και την καθημερινότητα, ενώ το συνέδριο δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν διαφορετικές πλευρές του ζητήματος μέσα από τον διάλογο ειδικών και φορέων. Υπογράμμισε επίσης ότι η ενεργειακή πολιτική επηρεάζει την ανάπτυξη, την παραγωγή και την ποιότητα ζωής, ενώ οι συμμετέχοντες διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση για να αναδείξουν τις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Ευάγγελος Καραχάλιος, ο οποίος επισήμανε ότι η ενέργεια επηρεάζει άμεσα την οικονομία, τις επενδύσεις, την παραγωγή αλλά και την κοινωνία. Τόνισε ότι η ενεργειακή πολιτική δεν είναι απλώς ένα τεχνικό θέμα, αλλά ένα βαθιά αναπτυξιακό, πολιτικό και θεσμικό ζήτημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σχέδιο, καθώς η ενεργειακή φτώχεια παραμένει σημαντικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε, την περίοδο 2019-2024 ο κίνδυνος φτώχειας φτάνει το 27%, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγίζουν το 32%. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε περίπου κατά 80% από το 2020 έως το 2025, γεγονός που επηρεάζει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επισήμανε ακόμη ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές και ότι προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ» θα έπρεπε να αποτελούν μόνιμο εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των νοικοκυριών, ωστόσο μεγάλο ποσοστό αιτήσεων εγκαταλείπεται.

Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι σήμερα δεν υπάρχει πραγματική ενεργειακή δημοκρατία. Όπως ανέφερε, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας δεν έχουν ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ πολλοί πολίτες δυσκολεύονται ακόμη και να καλύψουν βασικές ενεργειακές ανάγκες. Υποστήριξε ότι η κατάργηση των ενεργειακών κοινοτήτων συνέβαλε στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα αναφέρθηκε στο ζήτημα των εξορύξεων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής κοινωνική συναίνεση και ότι οι εξορύξεις δεν θα οδηγήσουν απαραίτητα σε μείωση των τιμών. Κατά τον ίδιο, υπάρχει κίνδυνος η ενέργεια να αξιοποιείται κυρίως προς όφελος μεγάλων διεθνών συμφερόντων.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης υποστήριξε ότι η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης παρουσιάζει αντιφάσεις. Όπως ανέφερε, χώρες που στήριξαν έντονα την πράσινη μετάβαση εξετάζουν πλέον την πυρηνική ενέργεια ως εναλλακτική λύση. Τόνισε ότι για να υπάρξει ουσιαστικός στρατηγικός σχεδιασμός απαιτείται σαφές σχέδιο και μακροπρόθεσμη πολιτική. Έφερε ως παράδειγμα τη Νορβηγία, η οποία έχει δημιουργήσει τεράστιο αποθεματικό ταμείο για τις επόμενες γενιές μέσω της αξιοποίησης των ενεργειακών της πόρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα κινδυνεύει να αξιοποιεί τον ενεργειακό της πλούτο χωρίς να αποκομίζει τα αντίστοιχα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.

Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος είπε ότι η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ενεργειακή ασφάλεια και βιωσιμότητα, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Υπογράμμισε ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί διορατικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας επηρεάζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και η ανάπτυξη ενεργειακών πάρκων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε έργο στην περιοχή του Μεσολογγίου, από το οποίο περίπου 17.000 νοικοκυριά θα επωφεληθούν ενεργειακά. Παράλληλα προχωρούν έργα φυσικού αερίου και υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Κλεομένης Μπάρλος ανέφερε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκαταλέγεται στις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. Υποστήριξε ότι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει επιδοτηθεί γενναιόδωρα από τους πολίτες, ωστόσο η ανταπόδοση προς την κοινωνία παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανταγωνισμός μπορεί να μειώσει τις τιμές μόνο εφόσον αυξηθεί η προσφορά ενέργειας. Πρότεινε επίσης την ενίσχυση της δυνατότητας εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες με χαμηλότερο κόστος, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, σε διαδικτυακή παρέμβασή της, υποστήριξε ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα ενίσχυσης της χώρας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο, ενώ οι επενδύσεις στον τομέα αυξάνονται σημαντικά. Τόνισε επίσης ότι η χώρα έχει μειώσει δραστικά τη χρήση λιγνίτη και έχει ενισχύσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων έχει κατατάξει την Ελλάδα μεταξύ των πρωτοπόρων χωρών στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η Όλγα Μαρκογιαννάκη Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι η ενεργειακή μετάβαση θα έπρεπε να πραγματοποιείται με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η πολιτική της οδηγεί σε αυξημένη εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και δεν προστατεύει επαρκώς την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το βασικό ερώτημα είναι «ενέργεια για ποιον». Τόνισε ότι η ύπαρξη πολλών ενεργειακών πηγών στη χώρα δεν έχει οδηγήσει σε μείωση της ενεργειακής φτώχειας, ενώ επισήμανε ότι το σημερινό μοντέλο αντιμετωπίζει την ενέργεια κυρίως ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό.