Φίλοι Καλαβρύτων: Επετειακή εκδήλωση για την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς

Ο όμιλος ΦΙΛΟΙ των Καλαβρύτων και ο Δήμος τιμούν την ιστορική επέτειο του 1821 το Σάββατο 21 Μαρτίου
Ο όμιλος ΦΙΛΟΙ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΦΙΛΟΙ.ΚΑ) διοργανώνουν μαζί με τον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 21 Μαρτίου απόγευμα 7μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: "Τα Μοναστήρια και η Οθωμανοκρατία. Η συμβολή τους στην Επανάσταση".
Αναλυτικά το Πρόγραμμα:
Συντονιστής: Δρ. Βασίλης Μασούλας, MSc, MBA. Ομιλητές:
- Νίκος Τόμπρος, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας Σ.Σ.Ε., διευθυντής στο Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδας
- Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, αναπληρωτής καθηγητής Ιεραποστολικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, διδάσκων στο ΕΑΠ
- Παναγιώτης Μπούρδαλας, συντ/χος καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συγγραφέας
- Παναγιώτης Μπαλφούσιας, συντ/χος καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. ΤΟΜΠΡΟΣ → "Το Γενικό Πλαίσιο"
Ιστορικό πλαίσιο μοναχισμού στην Αχαΐα (15ος-19ος αι.)
Οι 37 μονές της περιοχής
Η συνέχεια και ανάπτυξη του θεσμού
2. ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑΣ → "Η Τοπική Διάσταση"
Μια συγκεκριμένη μονή της Κατσάνας
Από τη θεωρία στην πράξη
Συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα
Το Σέμπτι της Κατσάνας
3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ → "Η Θεολογική Διάσταση"
Το παράδοξο των ένοπλων κληρικών
Η κορυφαία αυτοθυσία
Το "γιατί" πίσω από τα γεγονότα
4. ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ → "Τα Κεντρικά Παραδείγματα"
Τρία κεντρικά μοναστήρια Καλαβρύτων
Η εκδήλωση συνδυάζει:
- Γενική ιστορική προσέγγιση (Ν. Τόμπρος),
- Τοπική μικροϊστορία (Π. Μπαλφούσιας),
- Θεολογική ανάλυση (Αθ. Παπαθανασίου),
- Κεντρικά παραδείγματα (Π. Μπούρδαλας).
Η εκδήλωσή θα προσφέρει μια πλήρη και πολυεπίπεδη προσέγγιση: Από το γενικό στο ειδικό, από τη θεωρία στην πράξη, από τα κεντρικά γεγονότα στην τοπική ιστορία.
H εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Σύνδεσμο Καναλιού του Δήμου Καλαβρύτων https://www.youtube.com/@DimosKalavriton
