Φίλοι Καλαβρύτων: Επετειακή εκδήλωση για την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς

Ο όμιλος ΦΙΛΟΙ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΦΙΛΟΙ.ΚΑ) διοργανώνουν μαζί με τον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 21 Μαρτίου απόγευμα 7μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: "Τα Μοναστήρια και η Οθωμανοκρατία. Η συμβολή τους στην Επανάσταση".

Αναλυτικά το Πρόγραμμα:

Συντονιστής: Δρ. Βασίλης Μασούλας, MSc, MBA. Ομιλητές:

Νίκος Τόμπρος, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας Σ.Σ.Ε., διευθυντής στο Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδας

Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, αναπληρωτής καθηγητής Ιεραποστολικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, διδάσκων στο ΕΑΠ

Παναγιώτης Μπούρδαλας, συντ/χος καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συγγραφέας

Παναγιώτης Μπαλφούσιας, συντ/χος καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. ΤΟΜΠΡΟΣ → "Το Γενικό Πλαίσιο"

Ιστορικό πλαίσιο μοναχισμού στην Αχαΐα (15ος-19ος αι.)

Οι 37 μονές της περιοχής

Η συνέχεια και ανάπτυξη του θεσμού

2. ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑΣ → "Η Τοπική Διάσταση"

Μια συγκεκριμένη μονή της Κατσάνας

Από τη θεωρία στην πράξη

Συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα

Το Σέμπτι της Κατσάνας

3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ → "Η Θεολογική Διάσταση"

Το παράδοξο των ένοπλων κληρικών

Η κορυφαία αυτοθυσία

Το "γιατί" πίσω από τα γεγονότα

4. ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ → "Τα Κεντρικά Παραδείγματα"

Τρία κεντρικά μοναστήρια Καλαβρύτων

Η εκδήλωση συνδυάζει:

Γενική ιστορική προσέγγιση (Ν. Τόμπρος),

Τοπική μικροϊστορία (Π. Μπαλφούσιας),

Θεολογική ανάλυση (Αθ. Παπαθανασίου),

Κεντρικά παραδείγματα (Π. Μπούρδαλας).

Η εκδήλωσή θα προσφέρει μια πλήρη και πολυεπίπεδη προσέγγιση: Από το γενικό στο ειδικό, από τη θεωρία στην πράξη, από τα κεντρικά γεγονότα στην τοπική ιστορία.

H εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Σύνδεσμο Καναλιού του Δήμου Καλαβρύτων https://www.youtube.com/@DimosKalavriton