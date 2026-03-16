Φίλοι Καλαβρύτων: Επετειακή εκδήλωση για την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς

Ο όμιλος ΦΙΛΟΙ των Καλαβρύτων και ο Δήμος τιμούν την ιστορική επέτειο του 1821 το Σάββατο 21 Μαρτίου

Ο όμιλος ΦΙΛΟΙ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΦΙΛΟΙ.ΚΑ) διοργανώνουν μαζί με τον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 21 Μαρτίου απόγευμα 7μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: "Τα Μοναστήρια και η Οθωμανοκρατία. Η συμβολή τους στην Επανάσταση".

 Αναλυτικά   το  Πρόγραμμα:

Συντονιστής: Δρ. Βασίλης Μασούλας, MSc, MBA. Ομιλητές: 

  • Νίκος Τόμπρος, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας Σ.Σ.Ε., διευθυντής στο Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδας
  • Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, αναπληρωτής καθηγητής Ιεραποστολικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, διδάσκων στο ΕΑΠ
  • Παναγιώτης Μπούρδαλας, συντ/χος καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συγγραφέας
  • Παναγιώτης Μπαλφούσιας, συντ/χος καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. ΤΟΜΠΡΟΣ → "Το Γενικό Πλαίσιο"

Ιστορικό πλαίσιο μοναχισμού στην Αχαΐα (15ος-19ος αι.)
Οι 37 μονές της περιοχής
Η συνέχεια και ανάπτυξη του θεσμού

2. ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑΣ → "Η Τοπική Διάσταση"

Μια συγκεκριμένη μονή της Κατσάνας
Από τη θεωρία στην πράξη
Συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα
Το Σέμπτι της Κατσάνας

3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ → "Η Θεολογική Διάσταση"

Το παράδοξο των ένοπλων κληρικών
Η κορυφαία αυτοθυσία
Το "γιατί" πίσω από τα γεγονότα

4. ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ → "Τα Κεντρικά Παραδείγματα"

Τρία κεντρικά μοναστήρια Καλαβρύτων

Η εκδήλωση συνδυάζει:  

  • Γενική ιστορική προσέγγιση (Ν. Τόμπρος),
  •  Τοπική μικροϊστορία (Π. Μπαλφούσιας), 
  • Θεολογική ανάλυση (Αθ. Παπαθανασίου), 
  • Κεντρικά παραδείγματα (Π. Μπούρδαλας).

Η εκδήλωσή θα προσφέρει μια πλήρη και πολυεπίπεδη προσέγγιση: Από το γενικό στο ειδικό, από τη θεωρία στην πράξη, από τα κεντρικά γεγονότα στην τοπική ιστορία.

H εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Σύνδεσμο Καναλιού του Δήμου Καλαβρύτων   https://www.youtube.com/@DimosKalavriton

["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a6\u03af\u03bb\u03bf\u03b9 \u039a\u03b1\u03bb\u03b1\u03b2\u03c1\u03cd\u03c4\u03c9\u03bd"]
