Ιδρύθηκε ο όμιλος «Φίλοι των Καλαβρύτων – ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.»- Οι στόχοι και τα ιδρυτικά μέλη

Με στόχο τη μελέτη, ανάδειξη και προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Καλαβρύτων ιδρύθηκε ο όμιλος «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.». Πρόκειται για έναν νέο φορέα πνευματικού και κοινωφελούς χαρακτήρα, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως think tank, προωθώντας δράσεις και προτάσεις για την πολιτιστική, κοινωνική, οικολογική και οικονομική ανάπτυξη της Επαρχίας Καλαβρύτων.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

«ΦΙΛΟΙ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.)

Οι «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.» είναι οντότητα πρωτοβουλίας πνευματικού, πολιτιστικού και κοινωφελούς σκοπού που επιδιώκει τη διαφύλαξη, μελέτη, ανάδειξη της ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομιάς του Καλαβρυτινού χώρου και τη συμβολή στη γενικότερη πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική, οικολογική δημιουργία, την ευημερία των πολιτών, την ανάδειξη, προβολή διαχρονικών και επίκαιρων προβλημάτων της περιοχής και συμβολή στην επίλυσή τους και την οικονομική ανάπτυξη της Επαρχίας Καλαβρύτων. Ο ΦΙΛΟΙ.ΚΑ. έχει τον χαρακτήρα Ομίλου μελέτης και διαμόρφωσης στρατηγικής (Think Tank).

Η πραγματοποίηση των ως άνω κοινωφελών σκοπών επιδιώκεται με την ανάδειξη των αστείρευτων δυνάμεων των πολιτών, οι οποίες πολλαπλασιάζονται με τη συλλογική δράση, ειδικότερα δε με:

1. Την αναζήτηση, καταγραφή ή και συγκέντρωση στοιχείων, εκδόσεων, μελετών και κειμηλίων από όλη τη διάρκεια του ιστορικού βίου του χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεότερη ιστορία της από 1821 και εντεύθεν.

2. Την εκπόνηση ή και δημοσίευση σχετικών επιστημονικών εργασιών και μεταφράσεων και την επανέκδοση παλαιότερων.

3. Την οργάνωση επιστημονικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που συνδέονται με τους στόχους της, όπως συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις, κ.λπ.

4. Τη συνεργασία του Δήμου Καλαβρύτων και των λοιπών πολιτιστικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.

Πεδία δραστηριότητας του ΦΙΛΟΙ.ΚΑ. αποτελούν ενδεικτικά οι παρακάτω ενότητες:

ü Ιστορία - Αρχαιολογία

ü Χωροταξία, υποδομές

ü Περιβάλλον – Ενέργεια – Τεχνολογία

ü Δημογραφικό

ü Αγροκτηνοτροφία και λοιπές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

ü Υγεία

ü Τουρισμός

ü Πολιτισμός

Ο ΦΙΛΟΙ.ΚΑ. ως οντότητα δεν συνιστά Ένωση/Όμιλο/Σύλλογο με πολιτικό ή κομματικό υπόβαθρο, ούτε αποτελεί δραστηριότητα που στοχεύει σε αυτοδιοικητική εκλογική εμπλοκή. Τα μέλη του διατηρούν το δικαίωμα των δικών τους πολιτικών επιλογών.

Ο ΦΙΛΟΙ.ΚΑ. έχει σαφή και δεσμευτικό προσανατολισμό να λειτουργήσει αρμονικά με τα θεσμικού χαρακτήρα όργανα της Αυτοδιοίκησης καθώς και με άλλες, ιδιωτικού χαρακτήρα, οργανώσεις, συλλόγους, πρωτοβουλίες και συλλογικότητες που ασχολούνται με συναφή θέματα.

Στις δραστηριότητες του ΦΙΛΟΙ.ΚΑ. μπορεί να συμμετέχει ισότιμα κάθε πολίτης από την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Καλαβρύτων ή και έξω από τα γεωγραφικά όρια αυτής, εφόσον ενστερνίζεται τους σκοπούς της.

Ο ΦΙΛΟΙ.ΚΑ. προς το παρόν δεν έχει νομική υπόσταση και καταστατικό, κάτι το οποίο προγραμματίζεται για το μέλλον. Όποια -ος επιθυμεί να συμμετάσχει και να συμβάλει μπορεί να στείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση filoikal@gmail.com σημειώνοντας το όνομα, την ιδιότητα και το τηλέφωνό του. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να αποστέλλονται και ότι σχόλια ή παρατηρήσεις κρίνει ο καθένας σκόπιμο. Στο άμεσο προσεχές διάστημα θα ενεργοποιηθεί και η ιστοσελίδα του ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.

Η ιδρυτική ομάδα:

Βαζαίος Ευθύμιος

Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επιχειρηματίας στον Τομέα της Ενέργειας

Ζωγράφος Γιώργος Διευθυντής Α Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ ´ Γ. Γεννηματάς ´Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών ´ Ο Μελάμπους ´

Ζωγράφος Χαράλαμπος



Κατσιρώδης Αθανάσιος Επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Μάρκου Γιώργος Δικηγόρος, Master Εγκληματολογίας

Μάρκου Κώστας Ενδοκρινολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πατρών, τ. Βουλευτής

π.Μητρόπουλος Κώστας Πρωτοπρεσβύτερος Γενικός Αρχιερατικός Καλαβρύτων

Μπαλφούσιας Παναγιώτης Φυσικός

Παπανδρέου Κώστας Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος

Παπανδρέου Πηνελόπη τ. Υπάλληλος ΕΛΣΤΑΤ

Πολίτης Ευγένιος τ. Καθηγητής «Κοντραμπάσου», Τμήμα Μ.Ε.Τ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σκούρας Μίλτος Εικαστικός, Επικοινωνιολόγος, Πτυχιούχος Αρχιτεκτονικής Σχολής Μιλάνου

Σοκορέλης Σπύρος Οικονομολόγος

Τζηρίτης Ηλίας Πολιτικός επιστήμονας με ειδίκευση στη Περιβαλλοντική πολιτική

Χριστοδούλου Γιώργος Ορθοπεδικός, τ. Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής

Χριστοδούλου Δημήτρης τ. Διευθυντής Οικονομικών Μελετών στον Οργανισμό της Επιτροπής Εμπορίου και Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Φούρας Ανδρέας τ. Υπουργός, τ. Βουλευτής, Νομικός

Φωτεινόπουλος Χρίστος Εκπαιδευτικός, τ. Διευθυντής Λυκείου Καλαβρύτων

